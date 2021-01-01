Борьбу с поддельными сертификатами о вакцинации усилят

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Российские правоохранительные органы пока недостаточно активно борются с мошенниками, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации. Но ожидается, что в ближайшее время эту борьбу усилят.Хотя в интернете можно встретить огромное количество объявлений по продаже поддельных сертификатов, и в свободном обороте, по некоторым оценкам, их вращается уже десятки тысяч, за вторую половину 2021 года было возбуждено всего лишь чуть более 500 уголовных дел по таким обвинениям. Однако работа усиливается, как показывает статистика. Так, в период с 18 по 24 октября осуществлено 1,3 тысячи профилактических мероприятий по борьбе с распространителями поддельных сертификатов.Этот период позволил выявить 216 сайтов в интернете, через которые распространялись данные фальшивые документы. Их изготовителей привлекают к уголовной ответственности за подделку документов, однако некоторые эксперты полагают, что ответственность необходимо усиливать, так как распространение этих фальшивок способствует повышению заболеваемости коронавирусом и смертям многих россиян.В настоящий момент максимум, на что может рассчитывать изготовитель поддельного сертификата, это два года лишения свободы. В реальности, такие сроки дают крайне редко. Между тем спрос на поддельные сертификаты постоянно растёт, это очень доходный рынок. В большинстве случаев изготовители отделываются штрафами, и необходимо доказать, что распространение этого документа повлекло за собой тяжелые последствия вроде вреда здоровью. Однако академик Александр Гинцбург не раз говорил, что более 80% пациентов с коронавирусом в реанимациях, которые якобы прошли через вакцинацию, являются обладателями поддельных сертификатов.