Какие препараты против коронавируса являются самыми эффективными
Современная медицина все еще не располагает достаточным количеством препаратов, которые гарантированно убивают вирусы. Это объясняется тем, что вирусы действуют исключительно в живых клетках, поэтому противовирусные препараты должны или убивать клетку (что, фактически, химиотерапия), или доставлять действующее вещество внутрь клетки, что очень сложно.
В прошлом году компания Pfizer синтезировала вещество, которое результативно подавляет репликацию вируса SARS-CoV-2. Вещество действует против главной вирусной протеазы — это фермент, расщепляющий белки. Молекула, лежащая в основе таблеток с рабочим названием PF-07321332, связывает главную вирусную протеазу и не дает ей работать, в результате чего репликация вируса останавливается.
Клинические испытания PF-07321332, показывающего повышенную эффективность при приеме одновременно с ритонавиром, все еще продолжаются. Есть и другие перспективные препараты от COVID-19. Это, в частности, "Молнупиравир" от компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merk. Речь идет о препарате, который первоначально был синтезирован для борьбы с гриппом, но показал хорошую эффективность в борьбе с COVID-19. "Молнупиравир" уже получил одобрение в Великобритании — препарат будет применяться в экстренных случаях.
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