Какие препараты против коронавируса являются самыми эффективными

Высокую результативность в лечении коронавирусной инфекции нового типа продемонстрировали сразу два препарата. О лекарствах, которые реально снижают вероятность тяжелого течения COVID-19.Современная медицина все еще не располагает достаточным количеством препаратов, которые гарантированно убивают вирусы. Это объясняется тем, что вирусы действуют исключительно в живых клетках, поэтому противовирусные препараты должны или убивать клетку (что, фактически, химиотерапия), или доставлять действующее вещество внутрь клетки, что очень сложно.В прошлом году компания Pfizer синтезировала вещество, которое результативно подавляет репликацию вируса SARS-CoV-2. Вещество действует против главной вирусной протеазы — это фермент, расщепляющий белки. Молекула, лежащая в основе таблеток с рабочим названием PF-07321332, связывает главную вирусную протеазу и не дает ей работать, в результате чего репликация вируса останавливается.Клинические испытания PF-07321332, показывающего повышенную эффективность при приеме одновременно с ритонавиром, все еще продолжаются. Есть и другие перспективные препараты от COVID-19. Это, в частности, "Молнупиравир" от компаний Ridgeback Biotherapeutics и Merk. Речь идет о препарате, который первоначально был синтезирован для борьбы с гриппом, но показал хорошую эффективность в борьбе с COVID-19. "Молнупиравир" уже получил одобрение в Великобритании — препарат будет применяться в экстренных случаях.