Диетолог Лера Лавски перечислила продукты, помогающие вылечиться от COVID-19

Существуют продукты питания, которые полезно употреблять людям, лечащимся от коронавирусной инфекции нового типа. Как сообщает РИА Новости, такие продукты перечислила диетолог-нутрициолог Лера Лавски.По словам Лавски, выздоровлению способствуют богатые цинком продукты. Цинк обеспечивает формирование Т-клеточного иммунного ответа, поэтому в протоколах по лечению COVID-19 в обязательном порядке присутствует этот микроэлемент.Продукты с содержанием цинка — это мясо, печень, морепродукты и рыба (сельдь, моллюски, устрицы). Растительные продукты с цинком — бурый рис, зародыши пшеницы, овес, горох, морковь, лук, шпинат, а также почти все орехи.Диетолог Лавски отметила, что есть способы обнаружить дефицит цинка в организме без специализированных анализов. "Если человек страдает от нехватки цинка, то у него будут наблюдаться разнообразные проблемы с кожей — какие-то воспаления, высыпания, шелушения, дерматиты, язвы и так далее. Длительное заживление ран, псориаз — это тоже факторы, указывающие на дефицит цинка", — заявила Лера Лавски.Ранее специалисты рассказали о пользе жиров во время пандемии COVID-19. Человеческому организму требуются животные и нерафинированные растительные жиры, чтобы эффективно противостоять коронавирусной инфекции нового типа.