Калина: польза, вред и свойства; чем полезна ягода для мужчин и женщин

Ни об одной другой ягоде эксперты по здоровому питанию не отзываются с таким восхищением, как о калине. А все потому, объясняет руководитель отдела промоции здорового питания "Центра общественного здоровья" МОЗ Украины Ольга Донцова, что концентрация витаминов и микронутриентов в ягоде очень высокая.В ягодах калины содержится ряд самых важных витаминов, таких как А, С, Е, Р, К. Также в них есть калий, магний, цинк, железо и эфирные масла. Таким образом, это настоящий комбинированный источник всех витаминов и антиоксидантов. При этом калорийность калины составляет всего 28 ккал на 100 г.Калина – это растения семейства многолетних кустарников или обыкновенной небольшое деревце, достигающее высоты 4 м. Она является славянским названием, народ так назвал растение за его яркий цвет ягод, схожий с цветом раскаленного железа. Латинское название растения от слова vimen, то есть лоза или прут. Рассмотрим, историческое происхождение, что такое калина, какая лучше: сушеная или пареная, польза растения и рецепты приготовления.Немного историиСуществует одна легенда о происхождении горечи калины. Когда-то ягоды калины были слаще даже малины. Одной красавице присмотрелся гордый кузнец, который был краше всех парубков в деревне. Он не обращал на девушку внимания, специально игнорировал и доводил до слез своей безразличностью. Любил этот парень сидеть в лесу – место его силы, все свободное время там проводил. Приходит однажды на свое место – а там ничего нет. Все сгорело. Увидел он лишь "кущ калини" и заплаканную девицу рядом с ним. Кузнец все осознал, для него будто открылись глаза из-за пожара и он понял, как поступил. Подбежал он к ней сразу, обнял, но было поздно – практически вся красота девушки ушла вместе со слезами. Однако с того времени кузнец стал любимцем всех селян – всегда добрый и веселый. Что касается растения, ягоды его стали по вкусу как полынь – из-за слез девушки. Именно с тех пор люди в народе придумали поверье, которое гласило, что букет, приложенный к влюбленному сердцу, обязательно успокоит боль, которую испытывает влюбленный.Что касается научных фактов, куст хорошо адаптируется к различным погодным условиям. Предпочитает хорошо освещенные места, в тени будет давать не такой богатый урожай. С легкостью выдерживает морозы, а также сильные засухи, территориально распространена по всей Европе. Может выдерживать сильную влажность. Плохо приживается в климатических условиях Северной Африки, Малой Азии и Крайнего Севера.Чем полезна калина для здоровьяПлодами калины являются ягоды, которые никак нельзя назвать вкусными. У них горько-кисло-терпкий вкус, плоды только после заморозков избавляются от горечи, и вот тогда ягоды заготавливают для лечебных целей.Чем полезна калина? Она обладает массой полезных свойств, отвечает за:профилактику и лечение авитаминоза;предотвращение развития раковых клеток;предотвращение развития аллергической реакции;очищение организма от шлаков;укрепление иммунитета;лечение простудных заболеваний;улучшение работы печени;нормализацию работы желудочно-кишечного тракта;понижение давления;снижение уровня холестерина в крови;поддержание нервной системы;нормализацию пульса.Из растения делают лекарственные отвар и настойку. В свежем виде ягоды оказывают лечебный эффект на заболевания внутренних органов. Сок применяют при кожных болезнях, в качестве наружного средства.Польза калины для женщин и мужчинБогатый состав растения дает вяжущее, противовоспалительное, болеутоляющее, кровоостанавливающее, витаминизирующее, антибактериальное и отхаркивающее действие. Растворы, при создании которых задействовалась кора, плоды или листья растения, помогаю при болезнях мочеполовой системы женщины.Калина эффективна при таких болезнях:маточные кровотечения;болезненные и обильные менструации;фибромиома;нефрит и пиелонефрит;цистит и бактериальные инфекции.Различные компрессы из сока калины отлично лечат мастит – особо актуальная тема для беременных женщин. В период менопаузы она помогает бороться с приливами у у женщин, повышенным потоотделением и раздражительностью, связанной с изменением гормонального фона в этот период.Калина: польза для женщинДля женщин репродуктивного возраста калина может привести в нормальное состояние мышечный тонус матки. Стоит ли говорить об общем здоровье, молодости кожи, здоровье волос. Есть много разнообразных применений растения: принимать как отвар, делать компрессы, готовить различный ванночки и маски для волос, тела – да чего угодно, это универсальный и уникальный "боец".Употребление калины в пищу насытит организм необходимыми витаминами и минералами, создавая защитный барьер для бактерий и вирусов, приводит в норму нервную систему, нормализует сон и повысит работоспособность. Польза калины для мужчинКалина: польза и вред для мужчинПольза для сердца: она отвечает за профилактику сердечно-сосудистых болезней. Заболевания сердца и сосудов негативно влияют на эрекцию (важная составляющая для продолжения рода человека), поэтому нужно вовремя предупреждать развитие проблем.Иммунная система мужчин, как и женщин, требует постоянной поддержки. Витаминный состав ягоды обволакивает организм и не дает болезнетворным тельцам проникнуть вглубь.Систематическое употребление различных рецептов на основе калины способствует нормализации артериального давления. Калина также проводит профилактику заболеваний кишечного тракта. Полезные свойства помогают справиться с метеоризмом, запорами, вздутием живота.Уникальные микроэлементы, содержащиеся в плодах растения, помогают в частичной нейтрализации негативного воздействия жирных нездоровых продуктов, алкоголя и табака.Профилактика простатита – еще одно преимущества калинных отваров. Красные гроздья препятствуют деятельности болезнетворных бактерий и отвечают за снижение отечности.Полезные свойства калины для мужчин делают ее ценным компонентом для приготовления «лекарств» в народной медицине от недугов, в том числе истинно мужских.Вред калины для здоровьяКак ни странно, но негативное влияние на состояние здоровья, эта ягода тоже может оказывать.Калина: польза и вредНесмотря на то, что это растение много лет пользуется большой популярностью, лечит различные заболевания и восстанавливает человеческий организм, оно может негативно воздействовать, если употреблять ее неправильно, например, при некоторых болезнях.Противопоказания по употреблению калины:пониженное артериальное давление - спелые плоды снижают его еще больше, негативных последствий в этом случае не избежать;беременность - ягода содержит элементы, которые похожи на женские гормоны по своему действию. Получается, что во время беременности организм матери итак вырабатывает повышенное число гормонов и употреблять внутрь ее не нужно;заболевания суставов - большое количество органических кислот отрицательно влияют на хрящи и суставы. Поэтому, подагра, артрит и иже с ними — это прямое противопоказание для использования ягод калины.аллергическая реакция - различные высыпания на кожном покрове. Она происходит из-за передозировки витамином С, который содержится в спелых плодах калины;тромбофлебит - она способствует быстрой свертываемости крови;индивидуальная непереносимость некоторых элементов в калине (обычно проявляется в виде высыпаний, может также проявляться тошнота или головная боль);заболевания печени, почек и их обострения - в калине содержится аскорбиновая кислота, раздражающая воспаленные органы.Несмотря на огромную пользу калины, нельзя бездумно лечиться ей. Потому что в больших количествах любое снадобье принесет только вред. Как видно, список небольшой, но имеет важное значение. Кстати, если употреблять калину с умом, то можно принести своему организму много пользы.Калорийность калиныКалина красная имеет слегка горьковатый вкус, но после первых заморозков эта горечь уходит. Пищевая ценность в 100 г:белки - 0 г;жиры - 0 г;углеводы - 7 г.Калорийность: 26.3 кКал. Низкая калорийность калины обуславливает возможность ее применения при соблюдении диеты и при ожирении. Калина замораживается, сушится, вялится, выжимается, варится, добавляется в различные хлебобулочные изделия, а также на основе калины можно приготовить спиртные напитки или чай - для приверженцев здорового питания.Как принимать калину: лечебные свойстваЕсли сравнивать калину с лекарством, то она почти как парацетомол, по важности и спектру действия.Калина: витаминыГроздья богаты различными витаминами, но больше всего места отводится группе C и A. Также этот невысокий кустарник имеет в своем составе дубильные вещества и пектины. Они незаменимы, если речь идет о лечении и восстановлении нормальной функциональной деятельности желудочно-кишечного тракта.Важные лечебные свойства калины:Тонизирующие воздействие. Избавляет от стресса, лечит неврозы, помогает справиться с бессонницами и истерикой.Лечение варикозного расширения вен - растирка на ее основе не является медикаментозным средством, однако довольно эффективный метод. Просто нужно использовать ее в совокупности с другими лечащими препаратами.Лечение калиной сердечно-сосудистой системы. Народные рецепты с использованием ягоды эффективны, но у калины есть как полезные свойства, так и противопоказания. При повышенной свертываемости крови ягода может привести к образованию тромбов.Омолаживающий эффект - имеет благоприятное воздействие на кожу и разравнивает ее, убирает морщины.Ветви и древесина калины. Богаты эфирными маслами с содержанием салицина, а также дубильными веществами с большим количеством танина. Они оказывают антисептическое, вяжущее, обволакивающее действия.Листья ее богаты различными химическими соединениями, которые обладают потогонными, ветрогонными, антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами. Также листья способны стимулировать аппетит, улучшать пищеварение. В общем, данное растение - непереводимый продукт, все составляющие имеют благотворное влияние.Калина при беременностиНесмотря на огромную пользу, беременным стоит с осторожностью относиться к этой яркой ягоде. В калине железа в пять раз больше, чем в других плодах, и потому будущим мамам с дефицитом гемоглобина в крови ее часто советуют. К тому же, ветки калины (вернее, кора) успешно предотвращает маточные кровотечения, что хорошо не только при беременности, но и после родов. Еще один плюс калины - она может помочь при токсикозе на первых месяцах. Но есть и минусы.Способность ягоды активизировать маточную деятельность (что очень помогает при родах), повышает риск выкидыша. Поэтому крайне важно перед употреблением посоветоваться со своим лечащим врачом. У беременной женщины с пониженным артериальным давлением плоды калины могут лишь ухудшить ситуацию. Также эта ягода нежелательна для женщин с повышенной свертываемостью крови и склонностью к тромбозам - калина может сгущать кровь.Калина также противопоказана при:индивидуальной непереносимости;проблемах в желудком, связанных с повышенной кислотностью;заболеваниях почек;артрите.Польза ягоды при гипертонии и повышенном давленииКалина понижает или повышает давление? Люди с выраженной гипотонией или артериальной гипертензией вынуждены контролировать буквально все в своем рационе. В случае с калиной эта необходимость становится ключевой, поскольку главное ее свойство - понижать давление. Это значит, что гипертоники могут смело включать красную ягоду в свой рацион.С ее помощью можно лечить артериальную гипертензию, но важно понимать: эта ягода совсем немного снижает давление - постепенно и только при систематическом употреблении. Делаем вывод - от гипертонического криза она явно не спасет.Можно ли есть калину гипотоникам?Употребление калины разрешается даже при хронически пониженном артериальном давлении.Калина при кашле и простудеВажно отметить, что далеко не каждый рецепт из калины оказывает хорошее влияние на организм. Кашель чаще всего сигнализирует о более серьезных вещах, которые происходят в теле, поэтому одной только калиной вряд ли можно обойтись. Но убрать симптомы простуды - запросто.Самый популярный рецепт - это отвар из калины. Он прост в приготовлении и может использоваться как основной инструмент борьбы с надоевшим кашлем. Что его приготовит, вам понадобится 2 ст. л. плодов, которые нужно перебить в блендере до состояния кашицы. Полученную массу залейте кипятком и прогрейте на водяной бане в течение 15 минут.Остудите и процедите полученную жидкость. Затем добавьте воды столько, чтобы получилось 200 мл. Такой отвар советуют пить в слегка подогретом виде маленькими глотками три раза в день - по 1/3 стакана за раз. И это далеко не единственный вариант, что можно сделать с калиной.Что приготовить из калиныПирог с калинойЭто блюдо будет сложнее приготовить. Для пирога нам понадобится:600 г пшеничной муки;200 г ржаной муки;100 г сливочного масла;450 г сахарного песка;200 мл кефира;50 мл масла;половина чайной ложки пищевой соды;1,5 кг калины;400 мл воды:соль по вкусу.Для приготовления нужно хорошо промыть ягоды, выложить их на противень и поставить в духовку на час-полтора на температуру 100 градусов. Должно получиться некое повидло, калина пареная - польза человеку. Пока она готовится, можно приготовить тесто:Просеянная мука, сахар, сода и гашенный уксус смешиваются в миске.После получения однородной массы нужно добавить размягченные кусочки сливочного масла. И перетереть тесто в крошку.Влить ледяную чистую воду и перемешать руками, тесто должно быть эластичным. Важно не перестараться - из твердого пирог не выйдет.Завернуть тесто в пленку и убрать в холодильник на 40-50 минут.Дальше все как при обычном приготовлении пирога - разделить тесто на две части и раскатать половинки до толщины половины сантиметра.Выложить полученное тесто на смазанный маслом и посыпаный мукой противень.Выложить на тесто калину, присыпать сахаром и накрыть вторым пластом теста. Аккуратно прищипнуть края пирога.Поставить противень в духовке, разогретую до 180 градусов, на 30 минут.Вкусная, а главное - полезная, выпечка готова к употреблению. Можно подавать к чаю. Главное - подождать, пока пирог остынет.НастойкаНастойка - горький или сладкий спиртной напиток. Она является прекрасным способом не только справиться с простудой и другими заболеваниями, но и насладиться удивительным вкусом. Ингредиентный состав минимальный:250 мл спирта;500 г калины;2 стакана воды.Для приготовления вкусного напитка калину нужно перебрать и почистить, убрать веточки и порченые ягоды. Подготовленные ягоды ополаскиваются, откидываются на дуршлаг и высушиваются. Полученное нужно переложить в стеклянные банки и залить их спиртом, чтобы ягоды были полностью покрыты жидкостью. Затем банки закрываются капроновыми крышками и ставятся в темное место на сутки. По истечению этого времени нужно долить в банки чистую кипяченую воду и оставить еще на 14 дней. Теперь осталось только процедить полученное через фильтр и перелить в бутылки.Калина, перетертая с сахаромДля приготовления понадобится половина килограмма калины и такое же количество сахара. Алгоритм:Плоды калины хорошо промыть, лучше всего это делать вместе с веточками, дать немного настояться (чтобы вся грязь осела).Ягоды разложить на чистом полотенце (бычном или бумажном) и подождать до полного высыхания.Собрать сухие чистые ягоды с веточек и сложить в неокисляющуюся емкость, лучше выбирать высокую посудину.Все подпорченные ягоды нужно убрать, чтобы не испортить вкус.Часть сахара оставить, а остальной добавить к ягодам и хорошо размять ягоды при помощи деревянной ступки или скалки. Если таковых не имеется, можно воспользоваться ложкой или вилкой.Лучше надеть на миску полиэтиленовый пакет или пищевую пленку, сделать отверстие и через него давить ягоды.Измельчить все ягоды, а затем перемешивать до растворения сахара. Получится некое желе. Можно оставить калину на 30-40 минут, так сахар быстрее в ней растворится.Пересыпать калину в чистые сухие стерилизованные банки и заполнить пространство оставшимся сахаром до самого верха.Закрыть банки чистыми крышками и убрать в холодильник или погреб до востребования.Можно кушать в чистом виде или заливать кипятком - отличный витаминизированный чай.Калина с медомДля классического лекарства потребуется:промытая высушенная ягода;сладкий нектар от пчел любого сорта.Для приготовления нужно смешать ингредиенты в пропорции 1:1. Рецепт можно употреблять от многих заболеваний организма, в том числе состав готового продукта применяется в комплексной терапии при онкологии.Компот из калиныДля этого ягоды нужно предварительно разморозить, промыть и удалить от плодоножек. Во время этого нужно поставить кастрюлю на огонь и вскипятить воду. После закипания, ягоды закидываются в кастрюлю и варятся до появления характерного розового оттенка. После этого нужно дать немного остыть и процедить полученное через дуршлаг, чтобы убрать жмых. Вот и все. Осталось разлить компот по банкам и закрутить или пить сразу.Компот из калины: пользаЭто - кладезь все витаминных составов, что есть в растении. Благодаря жидкой форме, элементы лучше усваиваются и проникают в организм. Особенно полезно снадобье в зимний период, когда иммунитет человека может не справляться с внешними факторами.Чай из калины: польза и вредНужно помнить, что любое народное средство, как и лекарство, может не только помочь, но и навредить. Поэтому стоит разобраться, в каких случаях можно применять калину в чае, а когда это противопоказано.Благодаря высокому содержанию витамина С чай с калиной укрепляет иммунитет, снижает риск вирусных и инфекционных заболеваний. Он помогает справляться с простудными заболеваниями. Это также отличное средство при ангине и бронхите. Напиток эффективен при головных болях, снижает артериальное давление. Хорошо принимать такой чай при вегетососудистых заболеваниях: он укрепляет сосуды и сердце, снижает уровень холестерина в крови. При стрессах и бессонницах чай помогает уснуть, успокаивает нервную систему.Но такой напиток нельзя пить при язве желудка и других заболеваниях ЖКТ, так как в он содержит слишком много кислоты. Людям с пониженным давлением тоже нужно быть осторожными. Абсолютные противопоказания для чая из калины – это артриты, подагра, камни в желчном пузыре и почках, повышенная свертываемость крови. Не стоит забывать и об аллергии. Для начала можно попробовать пару ложек чая, чтобы оценить реакцию организма.ХранениеЧтобы радовать себя этой ягодой круглый год - запомните несколько правил хранения.Свежий видВ домашних условиях можно хранить ягоды прямо в кистях: положить их в неплотно закрытую посудину и поставить холодильник. Можно просто подвесить в любом помещении, калина сушеная - польза не теряется. Не стоит беспокоиться о том, что продукт испортится и потеряет свои целебные свойства - на протяжении нескольких месяцев продукт сохраняет микроэлементы в надлежащем виду. Если нет возможности хранить ягоды в условиях пониженной температуры, желательно переработать их.ПереработатьМожно закрыть калину в виде варенья, компота или настойки, как говорилось ранее. Все рецепты есть выше. В статье представлены классические рецепты, есть множество других - выбирайте подходящий по ситуации и возможностям.ЗаморозкаЯгоды спокойно переносят морозы, ведь в природе они зимуют на открытом морозе. Даже подвешенные на балконе кисти калины могут перенести длительные морозы и сохранить свой вкус с полезными свойствами после их размораживания. Для того, чтобы продлить срок употребления целебных ягод, можно их заморозить, отделив от кисти вместе с плодоножками.