Выглядит как часы: ученые разработали устройство, предсказывающее приступы эпилепсии
Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports специалистами из Клиники Мэйо, показало, что у пациентов, которые носят специальное устройство для мониторинга в виде наручных часов в течение 6-12 месяцев, выявляются закономерности. В результате предугадать припадок можно примерно за 30 минут. У пяти из шести пациентов, принимавших участие в исследовании, устройство срабатывало хорошо.
«Точно так же, как надежный прогноз погоды помогает людям планировать свою деятельность, прогнозирование приступов может помочь пациентам, страдающим эпилепсией, скорректировать свои планы, - рассказывает доктор Бенджамин Бринкманн, старший автор исследования. - Эта работа с использованием носимого устройства показывает, что получение надежных прогнозов приступов у людей, страдающих эпилепсией, возможно без прямого измерения активности мозга».
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