Выглядит как часы: ученые разработали устройство, предсказывающее приступы эпилепсии

Несмотря на целый комплекс мер, которые используются для лечения эпилепсии, у некоторых людей по-прежнему случаются приступы. Их непредсказуемость негативно сказывается на качестве жизни пациентов. Если бы приступы можно было надежно спрогнозировать, люди с эпилепсией могли бы принимать быстродействующие лекарства или включать нейростимулятор, чтобы предотвратить приступ или минимизировать его последствия.Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports специалистами из Клиники Мэйо, показало, что у пациентов, которые носят специальное устройство для мониторинга в виде наручных часов в течение 6-12 месяцев, выявляются закономерности. В результате предугадать припадок можно примерно за 30 минут. У пяти из шести пациентов, принимавших участие в исследовании, устройство срабатывало хорошо.«Точно так же, как надежный прогноз погоды помогает людям планировать свою деятельность, прогнозирование приступов может помочь пациентам, страдающим эпилепсией, скорректировать свои планы, - рассказывает доктор Бенджамин Бринкманн, старший автор исследования. - Эта работа с использованием носимого устройства показывает, что получение надежных прогнозов приступов у людей, страдающих эпилепсией, возможно без прямого измерения активности мозга».