Девять способов ускорить выздоровление при коронавирусе

Даже при легком течении коронавируса организму нужна помощь.Помочь себе при коронавирусной болезни можно в несколько способов: с помощью медикаментов, которые оказывают и негативное влияние на организм, или с помощью продуктов, которые только укрепят иммунную систему.Делимся списком, который поможет выздороветь и чувствовать себя бодрым. Детальнее об этом читайте в нашем материале.9 способов ускорить выздоровлениеХренЭто первый и главный продукт, к которому следует обратиться при любом инфекционном заболевании. Он будет эффективен при пневмонии и гайморите, ведь сильнее антибиотиков.МагнийМагний – необходимый компонент для здорового функционирования организма, особенно в период заболевания, когда иммунитет ослаблен. Суточная норма составляет 600 миллиграмм. Магний также защитит нервную систему от негативных воздействий COVID-19.Масло из семян черного тминаМасло черного тмина оказывает отхаркивающее действие и способствует расширению бронхов, поэтому оно полезно при заболеваниях верхних дыхательных путей. При первом триместре беременности не следует употреблять его.Гранатовый сокГранат – это уникальный суперфуд, ведь он насытит организм питательными веществами и станет отличным лекарством от инфекций.КуркумаЭта специя обладает противовирусными и антибактериальными свойствами. К тому же она разжижает кровь. Однако ее не следует употреблять в сочетании с другими препаратами, ведь куркума может вступать с ними в реакцию.Исландский мохЕще один отличный естественный защитник, который смело можно считать растительным антибиотиком при легочных заболеваниях.Лечебные травыДонник, таволга, лист малины, лавр – из этих трав можно творить отдельное лекарство в виде вкусного теплого чая. Натуральный уксус также будет способствовать выздоровлению.ЛецитинЛецитин – это фосфолипид, участвующий в образовании мембран нервных клеток и клеток головного мозга. К тому же из него состоит слой легочной ткани, получающий повреждение во время заболеваний. Поэтому препарат поможет быстро залечить пораженные участки и ускорит выздоровление.ДигидрокверцетинЭто средство относится к подклассу флавонолов, повышающих устойчивость к инфекциям и вирусам.