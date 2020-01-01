Случаи COVID-19 у новорожденных встречаются редко

Американские учёные установили, что на сегодняшний день среди новорожденных количество подтвержденных случаев COVID-19 очень невелико. Кроме того, имеется ограниченная информация и о случаях неонатальных инфекций, спровоцированных коронавирусом у младенцев.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в этой стране с февраля по апрель 2020 года на детей младше 12 месяцев приходилось 62% всех детских госпитализаций, связанных с COVID-19. На младенцев в возрасте до трех лет приходилось только 18,8% детских госпитализаций из-за коронавируса с марта по июль 2020 года. Впрочем, врачи в целом гораздо более охотно госпитализируют новорожденных, так как их организм еще не окреп, и возможны различные осложнения. Поэтому частота госпитализаций не может свидетельствовать о тяжести заболевания.Данные предыдущих исследований показывают низкий уровень заболеваемости COVID-19 среди новорожденных. Когда эта болезнь всё-таки проявлялась, то чаще всего протекала в легкой форме, но случаи тяжёлой разновидности ковида всё-таки встречались. Исследователи из Франции ранее утверждали, что 37% всех госпитализированных с коронавирусом детей это малыши моложе 90 дней, но 97% младенцев не страдали тяжелой формой ковида.Передача SARS-CoV-2 новорожденным осуществлялась крайне редко, но встречалась. Это обусловлено незрелостью иммунной системы у младенцев. Однако из-за того, что коронавирус у новорождённых встречается крайне редко, исследований по данному вопросу всё ещё недостаточно. Команда CDC использовала большой набор электронных медицинских данных для сравнения показателей тяжёлого течения ковида у новорожденных. Результаты исследования позволяют предположить, что как появившиеся на свет в срок, так и недоношенные новорожденные с положительным тестом на COVID-19 могут и не иметь повышенного риска респираторных осложнений и не требовать искусственной вентиляции лёгких. Однако у них всё же отмечается увеличенная опасность сепсиса.