Тихий убийца: признаки скрытого заражения крови, которые важно уметь распознать

Каждый второй случай сепсиса становится смертельным, поэтому важно знать 9 его ранних признаков и быть начеку.Заражение крови или сепсис – смертельно опасное заболевание, главное коварство которого в его скрытности: как правило, диагностировать его на ранних стадиях очень сложно. Несмотря на то, что вылечить заражение крови можно с помощью антибиотиков, почти каждый второй случай становится летальным – главным образом из-за того, что не был обнаружен вовремя. Вот почему надо обязательно знать ранние признаки заражения крови, чтобы вовремя его определить и спасти здоровье и жизнь себе или своим близким.ЛихорадкаСепсис возникает, когда бактериальная инфекция, поразившая какую-либо часть тела, попадает в кровоток. И первым ответом организма на такое поражение как правило становится резкое повышение температуры тела, часто не сопровождающееся никакими другими симптомами. Поэтому важно обязательно обратиться к врачу, если в течение продолжительного времени у вас повышена температура тела.Очень низкая температураВ то же время нередки случаи когда проникновение инфекции в кровь вызывает противоположный эффект, и организм отзывается пониженной температурой тела. Это тоже очень серьезный сигнал, который ни в коем случае нельзя игнорировать: врачи предупреждают, что заражение крови, сопровождающееся низкой температурой, как правило, хуже поддается лечение и чаще приводит к тяжелым последствиям.ОзнобЭто частый спутник высокой температуры, которая в свою очередь является симптомом заражения крови. Особенно важно сообщить об ознобе врачу, так как это ощущение является субъективным и не может быть выявлено при медицинском осмотре. Обязательно обратитесь за помощью!Боль и ломота в телеЕще один коварный симптом заражения крови, который легко принять за проявление простуды или гриппа – ощущение ломоты или боли. При сепсисе боль может распространяться по всему телу, а может локализоваться в какой-то одной части организма. Если вы чувствуете необъяснимые боли, обязательно обратитесь к врачу как можно скорее!Низкое кровяное давлениеЭто один из самых серьезных симптомов заражения крови, который чаще всего указывает на то, что инфекция проникла уже очень глубоко и начинается септический шок. При этом состоянии происходит обезвоживание кровеносных сосудов и потеря их эластичности. Важно как можно скорее принять меры, если ваше верхнее давление ниже 100 пунктов.Учащённый пульсПри сепсисе организм старается ускорить ток крови в надежде скорее избавиться от инфекции. и наиболее доступный способ сделать это – увеличить число сердечных сокращений. Поэтому пульс, чья частота превышает 90 ударов в минуту, может быть признаком заражения крови. Не игнорируйте его, поскорее обратитесь к врачу!ОдышкаОдышка с частотой дыхания более 22 вдохов в минуту – еще один признак заражения крови. Дело в том, что одной из самых частых причин сепсиса становится воспаление легких, при котором в кровь попадает меньше кислорода – и организм пытается уменьшить дефицит за счет более частого дыхания. Но даже если инфекция локализована не в легких, по мере прогрессирования болезни потребность организма в кислороде увеличивается, а следовательно учащается и дыхание. Поэтому важно как можно скорее обратиться к врачу – это может спасти вам жизнь!БледностьСпасая мозг и сердце, тело может снизить кровоток к тем органам, которые считает менее «важными», например, к коже – и вызвать тем самым бледность. Также видимым симптомом заражения крови может стать пятнистость кожных покровов, а также выступание на них холодного пота. Обязательно скажите врачу, если вы заметили бледность у себя или своих близких, особенно если она сочетается с другими симптомами, приведенными выше!Слабость и сонливостьЧаще всего этот симптом заражения крови характерен для пациентов пожилого возраста, но случается и у более молодых и даже детей. Низкое кровяное давление чаще всего вызывает ощущение усталости, а при сепсисе скорость и наполнение кровотока снижается, что и может привести к ощущению слабости и сонливости.