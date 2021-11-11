Как употреблять молочные продукты при угрозе диабета

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Если вы имеете высокий риск столкнуться с диабетом, нужно думать не только о сахаре в пище, но и о других продуктах. В частности, речь касается молока и продуктов из него.Исследователи установили, что молочные продукты могут увеличить вероятность развития диабета 2 типа у тех, кто находится в особой группе риска, и одновременно снизить его. Наблюдения за 639 мужчин и женщин показали, что правильный выбор молочных продуктов имеет определяющее значение. Учёные следили за тем, сколько из этих пациентов с преддиабетом впоследствии заболели диабетом второго типа. Период наблюдений составил 9 лет, и за этот срок 25% участников исследования столкнулись с полноценным диабетом.Авторы исследования сравнили результаты тех, кто нарастил употребление молочных продуктов, и кто продолжал поглощать их в обычном количестве. Оказалось, что при первом варианте, когда количество молочных продуктов выросло более чем на половину порции в день, риск заболеть диабетом уменьшился. Правда, для достижения этого необходимо было налегать на обезжиренные молочные продукты. Именно они снижали риск развития диабета 2 типа.У нарастивших употребление обезжиренного молока и йогурта опасность диабета была на 43% ниже, по сравнению с теми, кто продолжал употреблять обычные молочные продукты. Также увеличение в рационе обезжиренного йогурта и снижение порций жирного йогурта уменьшало риск развития диабета 2 типа на 27%. Лицам с преддиабетом следует ограничить употребление сыра, особенно жирного. Когда его меняли на обезжиренный йогурт риск диабета снижался опять-таки на 47%.