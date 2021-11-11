Жертвам тревожных расстройств показан спортзал

Учёные из Университета Гётеборга в Швеции обнаружили еще один эффективный способ борьбы с тревожными расстройствами. Таким пациентам показаны регулярные физические нагрузки.Шведское исследование с участием 286 пациентов с тревожными расстройствами показало, что регулярные физические нагрузки могут оказать им существенную помощь. Половина из этих пациентов страдала от подобного рода расстройств не менее 10 лет. Средний возраст составлял 39 лет, 70% являлись женщинами.Добровольцев разделили на различные групповые упражнения средней или высокой степени интенсивности, которые продолжались в течение 12 недель. Их результаты продемонстрировали, что физические нагрузки значительно снижают симптомы тревожных расстройств, даже в том случае, если они давно приобрели хроническую форму. Сравнение проводилось с контрольной группы, участники которой получали рекомендации по физической активности в соответствии с обычными нормативами медицинских учреждений.Большинство тех, кто проходил через физические нагрузки, смогли снизить исходный уровень тревожности с умеренного и высокого до низкого в течение 12 недель. При тренировках с низкой интенсивностью шанс улучшения симптомов также повышался. При этом сами участники не знали, для каких целей их проводят через разные режимы физической подготовки. Предыдущие исследования также показывали, что физические упражнения положительно влияет на симптомы депрессии, но не было четкой картины того, как это отражается на пациентах с тревожными состояниями.