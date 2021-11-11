Диетолог из Турции рассказал о пользе косточек грейпфрута

Мерве Сыр, диетолог из Турции рекомендует не выбрасывать сердцевину и косточки грейпфрута, так как они вместе с маслом герани оказывают противовирусный эффект и способны защитить организм от инфекции.Мерве Сыр утверждает, что в сердцевине грейпфрута, а именно в его косточках содержатся вещества, которые при взаимодействии с маслом герани оказывают противовирусный и противомикробный эффекты.Диетолог рассказывает о пользе грейпфрутовых семян для человека и о вредности для бактерий, грибков и вирусов. Кроме того, косточки действуют подобно антибиотикам в организме человека.Полезность грейпфрутовых семян особенно проявляется, когда смешивают экстракт косточек и масла герани. Это вещество хорошо действует против супервируса или MRSA.Содержащиеся в косточках флавоноиды защищают ткани поджелудочной железы и также оказывают антиоксидантный эффект на организм человека.Как утверждает диетолог, грейпфрутовые косточки способствуют нормализации артериального давления, снижению уровня холестерина и триглицеридов, что очень важно для поддержания нормального функционирования сердечно-сосудистой системы.