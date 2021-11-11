Почему звенит в ушах и как избавиться от этого

Неприятное ощущение может говорить об опасных осложнениях.Звон в ушах — один из частных случаев тиннитуса. Так медики называют любые фантомные звуки, например щелчки или гудение, которые не слышит никто, кроме страдающего от них человека.Почему звенит в ушахНа самом деле странный пронзительный звук — это плод фантазий мозга. Появление таких ощущений связано со сбоями в работе слухового аппарата.Звуковые волны проникают через слуховой проход к барабанной перепонке, а оттуда передаются во внутреннее ухо — в том числе крохотный орган под названием слуховая улитка. Её поверхность выстлана волосковыми клетками. Они преобразуют звуковые волны в электрические сигналы, которые через слуховой нерв попадают в ответственную за восприятие звуков часть коры головного мозга.Если волосковые клетки повреждены или что?то мешает прохождению звуковых волн, мозг не получает ожидаемых сигналов. И, пытаясь всё-таки их обнаружить, усиливает активность слуховых нейронов. В результате возникает электрический шум — тиннитус. А ещё нейроны могут активизироваться и сами по себе при неполадках в работе слуховой зоны мозга.Вот основные причины, почему звенит в ушах.1. Сильное акустическое воздействиеЧто это такое, знает каждый, кто бывал на концертах, стриг траву мощной газонокосилкой, работал на шумном станке или слушал громкую музыку в наушниках.Сильное акустическое воздействие способно повредить волосковые клетки. Поэтому человек может услышать звон в ушах, когда оно заканчивается.2. Полная тишина вокругТишина действительно бывает звенящей. Такое случается, когда вокруг настолько ни звука, что мозг не может в это поверить и потому напрягает отвечающие за слуховое восприятие нейроны. С предсказуемыми звенящими последствиями.3. Серная пробка или посторонний предмет в ухеУшная сера, если её много, может почти полностью перекрыть слуховой канал. То же способен сделать случайно попавший посторонний предмет.В этом случае мозг не получает привычных звуковых сигналов, и в ушах начинает звенеть.4. Инфекции ухаОтит (это общее название любых воспалительных процессов в ухе) приводит к тому, что ушной канал отекает и сильно сужается. Это затрудняет прохождение звуковых волн и может привести к ощущению звона в ушах.5. Лекарства с ототоксичным побочным эффектомКорень «ото» с греческого означает ухо, а слово «токсичный» в переводе не нуждается. Такие препараты из?за входящих в их состав веществ могут повреждать или вовсе разрушать волосковые клетки.Ототоксичным эффектом обладают многие популярные лекарства, в том числе продающиеся без рецепта. Это могут быть:обезболивающие на основе ибупрофена, напроксена или ацетилсалициловой кислоты;некоторые антибиотики, в том числе тетрациклин и эритромицин;лекарства против малярии;отдельные противосудорожные средства;петлевые диуретики (мочегонные);некоторые препараты для лечения рака;антидепрессанты трициклического действия.6. ВозрастС возрастом волосковые клетки начинают отмирать, поэтому могут нарушаться функции слуховых зон мозга.7. Травма головы или шеиПри ударе, неудачном падении может пострадать любая часть слухового аппарата: улитка, слуховой нерв или области мозга, ответственные за восприятие звуков. Навязчивый звон в ушах иногда бывает следствием таких повреждений.8. Акустическая невринома и другие опухоли головыАкустическая невринома — это доброкачественная медленнорастущая опухоль головного мозга, которая поражает вестибулярный и слуховой нерв. Самый распространённый и часто встречающийся её симптом — полная потеря слуха с поражённой стороны. Но иногда акустическая невринома вызывает пронзительный звон в одном ухе.Также к подобным ощущениям могут приводить другие опухоли головы, шеи или мозга.9. Болезнь МеньераЭто заболевание внутреннего уха, которое поражает улитку и вестибулярный аппарат. Основной симптом — головокружения. Но болезнь Меньера иногда сопровождается и звоном в пострадавшем ухе.10. Другие нарушения и хронические заболеванияК звенящему варианту тиннитуса в редких случаях могут привести:гипертония;диабет;заболевания щитовидной железы;анемия;мигрень;аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и системная красная волчанка.Что делать, если звенит в ушахЗвон в ушах — это не самостоятельное заболевание, а симптом какого?то сбоя в слуховом аппарате.Если сбой невелик (например, возник после выхода с громкого концерта), тиннитус пройдёт сам за несколько минут или часов. Но если звон в ушах появляется регулярно без очевидных на то причин или сохраняется в течение недели, стоит проконсультироваться с терапевтом или отоларингологом.Не ждите, а обращайтесь к врачу немедленно, если:звон в ушах появился на фоне постоянных головокружений и снижения слуха;фантомные звуки вызывают у вас сильную тревогу или депрессию;затянувшийся звон возник после удара головой;звон в ушах сопровождается слабостью лицевых мускулов.Врач расспросит вас о симптомах, проведёт осмотр и постарается установить причину тиннитуса. А затем предложит варианты лечения.Например, если звон вызван серной пробкой, врач её удалит. Если вы принимаете лекарства с возможным ототоксичным эффектом, вам подберут альтернативные средства. При подозрении на возрастные изменения врач посоветует слуховой аппарат.Также справиться с навязчивым тиннитусом иногда помогают небольшие преобразования в образе жизни. Медик может предложить следующее:освоить техники релаксации, например научиться глубоко дышать, начать медитировать или заняться йогой;постараться нормализовать сон, то есть спать не менее 8 часов в сутки, не ложиться после полуночи и отказаться от стимуляторов типа кофеина;избегать стресса и громких фоновых шумов (допустим, отказаться от привычки слушать громкую музыку).Иногда причину навязчивого тиннитуса найти не получается, а коррекция образа жизни не помогает. В таких случаях пробуют замаскировать звон в ушах с помощью генератора белого шума. Это устройство носят на ухе, как слуховой аппарат. Оно постоянно производит еле уловимый белый шум, который снижает громкость и выраженность звона.Как предотвратить звон в ушахЭто не всегда возможно. Например, вы не сможете остановить старение или застраховаться от аутоиммунных заболеваний.Тем не менее меры профилактики тиннитуса, которые снижают риск, всё же существуют:Откажитесь от привычки слушать музыку на высокой громкости. Особенно в наушниках.Если вам приходится работать или бывать в местах, где много постоянного громкого шума, надевайте защитные наушники.Ведите активный образ жизни, следите за рационом. Это укрепит организм и снизит вероятность развития различных заболеваний.Постарайтесь уменьшить употребление алкоголя, кофе, никотина или отказаться от них. Эти вещества плохо влияют на сердечно?сосудистую систему и иногда могут спровоцировать тиннитус