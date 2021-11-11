Занятия спортом могут помочь в борьбе с тревожностью

Ученые провели ряд исследований, которые доказали, что существуют способы одолеть тревогу без помощи медикаментозных средств. В этом могут помочь занятия спортом.Переживания о будущем могут сопровождаться ощущением страха и порой становятся для человека неприятными и невыносимыми. В качестве симптомов могут возникать: учащенное сердцебиение, изменения в походке, повышенное потоотделение и прочее. Часто тревожные расстройства появляются на почве перенесенных ранее психологических потрясений и травм. Помимо этого, причинами могут стать сопутствующие соматические заболевания, злоупотребление алкогольными напитками и психоактивными веществами.Для исследования пригласили 286 добровольцев. Все они проходили лечение с диагностированными тревожными расстройствами. Порядка половины добровольцев страдали от подобных заболеваний на протяжении 10 лет. Из них 70% составили представители женского пола, а средний возраст составил 39 лет.Все добровольцы были разделены на ряд групп. Фактором для деления стало количество выполняемых ими упражнений. Спустя 12 недель добровольцы, которые занимались легкими физическими нагрузками, смогли улучшить свое состояние в 3,6 раза. Пациенты, которые занимались интенсивными нагрузками, улучшили свое состояние в 5 раз. Те, кто спортом не занимался, практически не добились никаких успехов. Ранее мы уже рассказывали о способах борьбы с осенней хандрой.