Хроническая усталость: как восстановить силы
Отдыхали все выходные, а для начала новой недели все равно не находите сил? Даже если вы быстро ложитесь спать – это не залог хорошего отдыха.
Причины постоянной усталости
К хронической усталости может приводить не только бодрствование, но и болезни. Первый в списке гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, при котором не производится достаточное количество гормонов. От этого недуга страдает весь организм и ухудшается качество жизни.
Среди признаков:
хроническая усталость;
сонливость;
депрессии;
подавленное настроение;
избыточный вес;
сухие волосы и кожа.?
Железодефицитная анемия – еще одно заболевание, которое связано с нарушением функционирования щитовидной железы и влечет следующие последствия:
нехватка железа, приводящая к гипоксии;
дефицит кислорода, который необходим клеткам, органам и тканям.
Среди причин хронической усталости могут быть несбалансированное питание, высокий уровень сахара и инсулина в крови.
Токсины также отравляют организм и влияют на появление усталости:
паразиты и грибы;
непереваренная пища;
хронические запоры;
алкоголь и никотин;
неблагоприятная экология.
Также важно следить за уровнем витаминов в организме, ведь их дефицит приводит к плохому самочувствию. Такое бессилие не стоит компенсировать кофеином, а прибегнуть к поискам настоящих причин.
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