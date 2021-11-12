Хроническая усталость: как восстановить силы

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К хронической усталости могут приводить разные заболевания. Рассказываем о причинах бессилия и как их устранить.Отдыхали все выходные, а для начала новой недели все равно не находите сил? Даже если вы быстро ложитесь спать – это не залог хорошего отдыха.Причины постоянной усталостиК хронической усталости может приводить не только бодрствование, но и болезни. Первый в списке гипотиреоз – это заболевание щитовидной железы, при котором не производится достаточное количество гормонов. От этого недуга страдает весь организм и ухудшается качество жизни.Среди признаков:хроническая усталость;сонливость;депрессии;подавленное настроение;избыточный вес;сухие волосы и кожа.?Железодефицитная анемия – еще одно заболевание, которое связано с нарушением функционирования щитовидной железы и влечет следующие последствия:нехватка железа, приводящая к гипоксии;дефицит кислорода, который необходим клеткам, органам и тканям.Среди причин хронической усталости могут быть несбалансированное питание, высокий уровень сахара и инсулина в крови.Токсины также отравляют организм и влияют на появление усталости:паразиты и грибы;непереваренная пища;хронические запоры;алкоголь и никотин;неблагоприятная экология.Также важно следить за уровнем витаминов в организме, ведь их дефицит приводит к плохому самочувствию. Такое бессилие не стоит компенсировать кофеином, а прибегнуть к поискам настоящих причин.