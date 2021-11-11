Переболевшие простудой получают защиту от коронавируса

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Британские ученые пришли к интересному выводу о том, что перенесшие простуду люди обладают дополнительной защитой от коронавируса. Это объясняется увеличением содержания в крови защитных Т-клеток.Обычную простуду также вызывает коронавирус, и если человек переносит это заболевание, то в его крови намного увеличивается содержание защитных Т-клеток. Ранее высказывались предположения о том, что эти клетки обеспечивают защиту и от COVID-19, однако научных подтверждений они не имели. И вот теперь исследователи из Университетского колледжа Лондона поделились результатами любопытных наблюдений, в которых участвовало более 750 медицинских работников.Все эти работники лечили пациентов с коронавирусом, а значит и сами обладали повышенным риском заразиться этим патогеном. У всех брали анализы крови. Они показали, что у тех медиков, которые выздоровели после простуды, отмечается увеличение Т-клеток. 58 медиков так ни разу и не продемонстрировали положительный тест на коронавирус, они не проявляли никаких симптомов этой болезни, в их крови не было антител, которые бы свидетельствовали о том, что они перенесли коронавирус в скрытой или бессимптомной форме. А это значит, что от заражения их защищал иммунитет.Исследование показало, что именно у них имелось максимальное содержание защитных Т-клеток, поскольку все они ранее простужались. При дополнительных исследованиях было установлено, что некоторые из медиков всё-таки сталкивались с коронавирусной инфекцией, но на таком сверхнизком уровне, что с помощью обычных тестов ее выявить было просто невозможно.