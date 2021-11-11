Названы 5 способов, которые помогут в борьбе с осенней депрессией

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Осенний и зимний периоды наиболее благоприятны для развития хандры и депрессии. В эти сезоны у людей повышается сонливость, усталость, уныние. Для профилактики депрессии следует соблюдать несколько простых правил.1) Своевременная диагностика признаков депрессии. Чтобы вовремя заметить развитие депрессии рекомендуется вести дневник. Также следует задаться рядом вопросов:Стали ли вы сонливы, хотя спите достаточно?Хочется ли вам чаще есть вредную пищу?Подавлены ли вы и хотите ли закрыться дома и впасть в спячку?Дело в том, что положительные ответы на данные вопросы являются первыми сигналами легкой формы депрессии.2) Максимально задействовать дневной свет. Давно известно, что для поддержания здоровья и правильного функционирования человеку необходим свет. Благодаря дневному свету вырабатывается гормон мелатонин, а от его количества зависит общее состояние человека, фон настроения, качество сна, состояние иммунной системы, обменные процессы организма.3) Заняться светотерапией. При отсутствии возможности пребывания на дневном свету рекомендуют обратиться к специалистам и заняться светотерапией. Эффективность данной терапии доказана множеством исследований.4) Поддерживать двигательный режим. Множество исследований показали эффективность физических нагрузок в отношении лечения депрессивных расстройств. Занятия спортом способствуют выработке ряда веществ в мозге человека, которые в свою очередь обеспечивают ощущение улучшения настроения и самочувствия.5) Обратиться за помощью к специалистам. В случае неэффективности рекомендаций, указанных выше, следует немедленно обратиться к специалистам. Своевременный поход к психологу, психотерапевту или психиатру может помочь вовремя остановить развитие депрессии и предотвратить ее переход в тяжелую и хроническую форму.