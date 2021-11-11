Названы 5 способов, которые помогут в борьбе с осенней депрессией
1) Своевременная диагностика признаков депрессии. Чтобы вовремя заметить развитие депрессии рекомендуется вести дневник. Также следует задаться рядом вопросов:
Стали ли вы сонливы, хотя спите достаточно?
Хочется ли вам чаще есть вредную пищу?
Подавлены ли вы и хотите ли закрыться дома и впасть в спячку?
Дело в том, что положительные ответы на данные вопросы являются первыми сигналами легкой формы депрессии.
2) Максимально задействовать дневной свет. Давно известно, что для поддержания здоровья и правильного функционирования человеку необходим свет. Благодаря дневному свету вырабатывается гормон мелатонин, а от его количества зависит общее состояние человека, фон настроения, качество сна, состояние иммунной системы, обменные процессы организма.
3) Заняться светотерапией. При отсутствии возможности пребывания на дневном свету рекомендуют обратиться к специалистам и заняться светотерапией. Эффективность данной терапии доказана множеством исследований.
4) Поддерживать двигательный режим. Множество исследований показали эффективность физических нагрузок в отношении лечения депрессивных расстройств. Занятия спортом способствуют выработке ряда веществ в мозге человека, которые в свою очередь обеспечивают ощущение улучшения настроения и самочувствия.
5) Обратиться за помощью к специалистам. В случае неэффективности рекомендаций, указанных выше, следует немедленно обратиться к специалистам. Своевременный поход к психологу, психотерапевту или психиатру может помочь вовремя остановить развитие депрессии и предотвратить ее переход в тяжелую и хроническую форму.
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