Названы 5 способов, которые помогут в борьбе с осенней депрессией

Осенний и зимний периоды наиболее благоприятны для развития хандры и депрессии. В эти сезоны у людей повышается сонливость, усталость, уныние. Для профилактики депрессии следует соблюдать несколько простых правил.

1) Своевременная диагностика признаков депрессии. Чтобы вовремя заметить развитие депрессии рекомендуется вести дневник. Также следует задаться рядом вопросов:

Стали ли вы сонливы, хотя спите достаточно?

Хочется ли вам чаще есть вредную пищу?

Подавлены ли вы и хотите ли закрыться дома и впасть в спячку?

Дело в том, что положительные ответы на данные вопросы являются первыми сигналами легкой формы депрессии.

2) Максимально задействовать дневной свет. Давно известно, что для поддержания здоровья и правильного функционирования человеку необходим свет. Благодаря дневному свету вырабатывается гормон мелатонин, а от его количества зависит общее состояние человека, фон настроения, качество сна, состояние иммунной системы, обменные процессы организма.

3) Заняться светотерапией. При отсутствии возможности пребывания на дневном свету рекомендуют обратиться к специалистам и заняться светотерапией. Эффективность данной терапии доказана множеством исследований.

4) Поддерживать двигательный режим. Множество исследований показали эффективность физических нагрузок в отношении лечения депрессивных расстройств. Занятия спортом способствуют выработке ряда веществ в мозге человека, которые в свою очередь обеспечивают ощущение улучшения настроения и самочувствия.

5) Обратиться за помощью к специалистам. В случае неэффективности рекомендаций, указанных выше, следует немедленно обратиться к специалистам. Своевременный поход к психологу, психотерапевту или психиатру может помочь вовремя остановить развитие депрессии и предотвратить ее переход в тяжелую и хроническую форму.
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