Медики подсказали, как избавиться от обильного потоотделения

Чрезмерное выделение пота может свидетельствовать о наличии заболевания гипергидроз.По всему телу человека имеется от 2 до 4 миллионов потовых желез, согласно данным Международного общества гипергидроза. Они сосредоточены на подошвах ног, ладонях, лбу, щеках и подмышечных впадинах.Железы выделяются жидкостью без запаха, которая помогает охлаждать тело и поддерживать баланс температур. Однако чрезмерное выделение пота может свидетельствовать о наличии заболевания гипергидроз.Что такое подмышечный гипергидрозПри гипергидрозе чрезмерно активные нервы посылают сигналы потовым железам. Это связано с раздражителями, влияющими на их работу, в частности:сигналы из вашего мозга о том, что ваше тело перегревается;гормоны;эмоции;физическая активность или физические упражнения.У больных гипергидрозом потовые железы слишком сильно реагируют на такие сообщения и производят много пота. У большинства это заболевание проявляется после полового созревания и может поражать не только подмышки, но и другие части тела: руки, ноги, голову, пах.Среди признаков этого заболевания:чрезмерное потоотделение раз в неделю в течение минимум 6 месяцев;потливость с обеих сторон тела;потоотделения настолько сильны, что выливают в повседневную деятельность.Важно также обратить внимание, сохраняется ли потоотделение во время сна. Дело в том, что люди с первичным гипергидрозом не потеют ночью.Лечение подмышечного гипергидрозаСуществует много методов лечения подмышечного гипергидроза. Это заболевание часто оказывает негативное влияние на качество жизни, поэтому с ним нужно бороться. Это могут быть работы различными способами.АнтиперспирантыЭто недорогой и действенный способ борьбы с гипергидрозом. Когда вы наносите специальное средство на паховые зоны, оно проникает в поры под кожей, блокируя выделение жидкости. Так мозг получает определенный импульс о прекращении выделения пота на этих участках.БотоксБотокс также используют для лечения первичного подмышечного гипергидроза, если антиперспиранты не эффективны. Специальные инъекции блокируют выделение химического вещества, инициирующего работу потовых желез организма.MiraDryMiraDry – это специальное устройство, предназначенное для лечения подмышечного гипергидроза. Для лечения используют микроволновую технологию, которая способна уничтожить потовые железы в подмышках, не повреждая кожу. Такое лечение считается эффективным и дает хорошие результаты после первой процедуры.ЛазерНекоторые врачи предлагают лечить это заболевание с помощью лазера. Однако этот метод не слишком исследован, а его эффективность недоказана. С помощью лазера разрушают потовые железы в подмышках и проблема исчезает.Пероральные препаратыЕсли вы хотите избежать какого-либо медицинского вмешательства, можете попробовать лечение медикаментами. Эффективными будут антихолинергические средства, такие как гликопиролат, оксибутинин, бензтропин, пропантелин. Эти лекарства чаще всего используют для лечения гипергидроза. Бета-блокаторы (пропранолол) и бензодиазепины будут действенными, если чрезмерное потоотделение возникает из-за тревожных ситуаций.