Новое исследование показало, что преддиабет можно обратить вспять

Пандемия, по причине распространения вируса показала, что COVID-19 наиболее опасен для больных сахарным диабетом 2 типа. Если этого заболевания не было до коронавируса, то есть большая вероятность, что сахарный диабет обнаружится, как осложнение.Международные организации, такие как Центр по контролю и профилактике за заболеваниями, Американская медицинская ассоциация и Совет по рекламе стали объявлять о преддиабетическом состояние. Если взять это состояние под контроль, возникновение сахарного диабета 2 типа можно будет предупредить.Креативные агентства Вордсворт+Бут и Грей создали новую кампанию, под названием «Измени результат». Из-за проблемы сахарного диабета после пандемии, кампания «Измени результат» работает по программе «Есть ли у меня преддиабет?». Эта программа направлена на то, чтобы люди по всему миру смогли научиться контролировать свое состояние в отношении преддиабета, при этом используя информацию со всех окружающих их источников.Преддиабетическое состояние опасно тем, что, если не уследить и вовремя не принять меры, развивается сахарный диабет 2 типа. Он в свою очередь дает осложнения на различные органы, особенно на сердце. Это влечет развитие серьезных сердечных болезней и инсульта.Благодаря новой программе преддиабета, люди будут иметь возможность вовремя изменить свой образ жизни, и тем самым предупредить развитие опасного заболевания.Доктор медицинских наук и президент Американской медицинской ассоциации рассказал, что очень важно повысить уровень понимания у людей преддиабетического состояния. Особенно это актуально в период распространения COVID-19.Преддиабетическая программа включает в себя прохождение онлайн-теста на обнаружение преддиабетического состояния. В случае положительных результатов, человек может обратиться к врачу и своевременно и предупредить заболевание сахарный диабет 2 типа.Пандемия коронавируса сделала проблему частого заболевания сахарным диабетом 2 типа особенно актуальной. Это позволяет более явно обнаружить необходимость в ранней диагностике преддиабета, что даст людям еще один шанс быть здоровыми.