ТОП-6 ошибок тех, кто не может похудеть

Питание должно быть сбалансированным. Организму нужны здоровые жиры, цельная пища, богатая клетчаткой.Вы можете соблюдать определенную диету, заниматься спортом, но если вы не будете знать эти правила, похудеть будет сложно.Обработанная еда и большое количество сахара – вредны. Здоровые жиры, цельная пища, богатая клетчаткой – это вам понадобится. Делимся полезными советами, которые помогут прийти в форму и чувствовать себя отлично.Как помочь организму похудетьИгнорируете протеин утромОтсутствие белка в завтраке – первая причина, почему вам сложно похудеть. Вы можете выбрать специальную диету с высоким содержанием белка, которая будет точно способствовать хорошей фигуре. Она позволит долго чувствовать себя сытыми, позволит сжигать больше калорий в течение дня и сохранять мышечную массу тела.Мало едитеЭтот факт может показаться странным, но вы должны употреблять достаточно пищи, чтобы вашему телу было комфортно. Голодание оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови. Пропуски приемов пищи или нерегулярное употребление пугает организм, поэтому он накапливает пищу.ГолодаетеНе стоит ждать, пока вы почувствуете голод, чтобы поесть. Многие думают, что это помогает есть меньше калорий, поэтому часто вообще пропускают некоторые приемы пищи. Однако это оказывает противоположный эффект.Вы употребляете алкогольАлкоголь является самым плохим противником похудения. Один бокал вина содержит от 120 до 125 калорий, а водка – чуть больше 100 калорий. К тому же он приводит к обезвоживанию, а здоровому организму необходим баланс жидкостей. Эти напитки также не принесут вашему организму питательную ценность.Откладываете на завтраХуже всего для похудения – прокрастинация. Если вы постоянно обещаете себе начать «завтра», то добиться желаемых результатов будет трудно. Начинайте переход на верный образ жизни постепенно: вводите в рацион новые полезные продукты и больше активности в жизнь.Газированные напитки даже диетические, очень вредны для здоровья. Они не будут союзниками в похудении. Исследование доказывает, что газированные напитки уничтожают микробы в кишечнике, что приводит к нарушению работы иммунной системы. От этого увеличивается риск заболеваний и ожирения.