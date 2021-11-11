Диабетикам чаще угрожает постковидная усталость

Исследователи доказали, что пациенты с диабетом второго типа, столкнувшиеся С COVID-19, с большей вероятностью испытывают впоследствии сильную усталость. Речь идёт об одном из самых распространённых симптомов постковидного синдрома.Постковидный синдром является барьером на пути к полному выздоровлению у огромного количества пациентов с коронавирусом. Он может продолжаться несколько недель и даже месяцев после того, как ПЦР-тесты показывают отсутствие коронавируса в крови. Иногда синдром протекает так тяжело, что люди вынуждены брать больничный. Среди многих его симптомов вроде мышечных и головных болей, лихорадки, кашля и одышки наиболее распространенным считается утомляемость.Именно усталость ослабляет пациента с постковидным синдром. Учёные из Fortis C-DOC провели исследование, которое показало, что наличие в анамнезе диабета второго типа у пациента с коронавирусом приводит к более тяжелому течению болезни и повышенной смертности. Но это же отражается и на тяжести постковидного синдрома через различные патофизиологические механизмы. Диабет серьезно затрудняет быстрое выздоровление пациентов, и у диабетиков после коронавируса усталость является преобладающей. Это очень изнурительный фактор, который серьезно снижает качество жизни как у госпитализированных пациентов, так и у находящихся на амбулаторном лечении.Диабет создаёт серьёзные проблемы на пути выздоровления, поэтому для диабетиков крайне важно вести здоровый образ жизни и придерживаться рекомендаций по лечению. Необходимо проходить через регулярные медицинские осмотры более часто, как полагают авторы исследования.