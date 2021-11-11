Лекарства для астматиков показали эффективность при легком течении COVID-19

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Метаанализ четырех крупных исследований подтвердил, что ингаляционные кортикостероиды способны защитить от осложнений COVID-19 не только астматиков, но и всех остальных пациентов. Однако эти данные предварительные и требуют подтверждения, предупредили ученые.В прошлом году ученые системы здравоохранения Бостона опубликовали результаты исследования, в котором сравнили данные 562 пациентов с COVID-19 имевших астму, и 2686 пациентов того же возраста без астмы. Обе исследуемые группы нуждались в госпитализации с одинаковой частотой (в больницу попадали от 18% до 21% пациентов), а потребность в искусственной вентиляции легких в группе астматиков была немного ниже: 3% против 4%.Самым удивительным открытием было то, что вероятность смертности у астматиков была на 70% ниже, чем у пациентов без этого заболевания. Ни один из 44 госпитализированных пациентов с тяжелой астмой не умер от COVID-10. Другой обзор 15 исследований из разных стран не выявил повышенного риска тяжелого течения и смертности среди астматиков с коронавирусом. Ученые предположили, что ингаляционные кортикостероиды, применяемые для лечения этого заболевания, могут иметь некоторый защитный эффект.Эти данные побудили ученых из разных стран провести клинические испытания препаратов для астматиков в лечении COVID-19, и они дали противоречивые результаты. Чтобы получить объективную оценку эффективности, специалисты из Канады провели метаанализ четырех клинических испытаний, в которых оценивалась эффективность будесонида и циклесонида, еще одного кортикостероида для астматиков. Результаты еще не прошли экспертную оценку и опубликованы на сайте препринтов medRxiv.В исследованиях STOIC, PRINCIPLE, CONTAIN и Covis Pharma в общей сложности участвовали 2317 амбулаторных пациентов, в трех из них в возрасте 37-45 лет, еще в одном — 64 года и старше. Авторы метаанализа сосредоточились на оценке симптомов к 14-му дню использования препаратов.Ученые обнаружили, что показатели симптоматического улучшения были выше у добровольцев открытых исследований, а не плацебо-контролируемых. Но даже в испытаниях с участием контрольной группы вероятность любого позитивного эффекта была на 92,5% выше по сравнению со стандартным лечением. Так, в исследовании STOIC в группе пациентов, принимавших 800 мкг будесонида дважды в день, показатели госпитализации были на 90% ниже по сравнению с пациентами, получавшими только стандартное лечение. У добровольцев, которые использовали ингалятор дважды в день, значительно быстрее исчезли симптомы COVID-19 по сравнению с контрольной группой.Авторы метаанализа сделали вывод, что эти препараты потенциально могут быть использованы в терапии COVID-19, однако предупредили, что у всех исследований были серьезные ограничения. В частности, все они проводились в разные периоды пандемии, в том числе в самом начале, когда было гораздо меньше данных о прогрессировании заболевания и тяжести рисков. Необходимы дальнейшие исследования, отметили ученые.Отметим, что Минздрав России включил будесонид в обновленные схемы амбулаторного лечения для легких пациентов в новой версии временных рекомендаций по лечению COVID-19.