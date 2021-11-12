Специалисты назвали десерты, которые могут привести к отравлению тяжелыми металлами

Сегодня можно встретить десерты, которые выглядят как настоящее произведение искусства. Однако порой они могут представлять неожиданную опасность – отравление тяжелыми металлами. А все из-за одного украшения, которое используется для декора.Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорят, что все дело в декоративных блестках, которые стали популярны в последние годы. Если на упаковке с таким украшением нет четкой надписи о том, что это съедобный элемент и его можно безопасно использовать в пищевой промышленности, вы подвергаете себя риску.«Маркировка, указывающая, что продукт нетоксичен, не означает, что продукт безопасен для употребления», - предупреждает CDC. «Блестки, которые действительно безопасны, должны быть помечены как съедобные».Некоторые блестящие порошки, используемые в качестве украшений для тортов, не являются съедобными, они лишь помечены как «нетоксичные» или «для декоративных целей». Такие элементы стоит удалять перед едой.Эксперты отмечают, что употребление несъедобных версий продукта может подвергнуть вас риску отравления тяжелыми металлами, что представляет опасность для здоровья. За последние несколько лет в США было зарегистрировано несколько таких случаев.