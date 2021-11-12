Деменция: популярный напиток повреждает мозг и приводит к ухудшению когнитивных способностей

Наличие легких когнитивных нарушений подвергает взрослое поколение более высокому риску повреждения мозга. Это происходит в том случае, когда люди не отказываются от употребления алкоголя.Общество Альцгеймера — благотворительная организация, занимающаяся исследованиями деменции предупреждает о повреждении мозга, связанном с алкоголем (ARBD). Если вред нанесен серьезный, может развиться связанная с алкоголем деменция, также известная как синдром Вернике-Корсакова.Злоупотребление алкоголем может приводить к проблемам с памятью. В результате формируется синдром конфабуляции. В этом случае пробелы в заполняются ложными воспоминаниями.Еще один красноречивый признак алкогольной деменции — неспособность человека запомнить новую информацию или освоить новые навыки. Также алкогольная деменция приводит к изменениям личности. Речь идет об апатичности, чрезмерной разговорчивости или навязчивом повторении действий.