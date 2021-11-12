Натуральный иммунитет в 13 раз сильнее вакцин против коронавируса

Исследователи из Израиля в ходе небольшой по объёму научной работы доказали, что естественный иммунитет обеспечивает в 13 раз большую защиту, чем вакцины от коронавируса. Но ученые из США пришли к противоположному выводу.По миру продолжает шествие Дельта-штамм COVID-19, и многие из нас обеспокоены снижением эффективности тех вакцин, через которые мы прошли несколько месяцев тому назад. Именно поэтому в мире разворачивается ревакцинация. Но существует и натуральный иммунитет. К примеру, на территории штата Вашингтон 745 000 граждан уже вылечились от коронавируса, их организм успешно поборол этот патоген и выработал не только антитела, которые дают обычные вакцины, но В и Т-клеточные лимфоциты. А они обеспечивают максимальную защиту, если человек снова столкнулся с вирусом.И вот Центры по контролю и профилактике заболеваний ответили на вопрос о том, предлагает ли естественный иммунитет после заражения коронавирусом лучшую защиту, чем все одобренные вакцины. Просматривая множество научных исследований и ориентируясь на собственные неопубликованные данные, агентство выявило, что индуцированный инфекцией и вакциной иммунитет сохраняется не менее 6 месяцев. Но вакцины более последовательны в своей защите и предлагают огромный прирост антител для ранее заражённых людей.Израильское исследование показывает, что естественный иммунитет в 13 раз мощнее вакцин. Тем не менее данные CDC предлагают другой вывод - вакцина обеспечивает лучшую защиту. Хотя в израильском исследовании было в 10 раз больше людей, и они в основном использовали препарат компании Pfizer. В американском задействовали три наиболее популярные на Западе вакцины. Отметим, что Израиль - одна из самых вакцинированных стран мира, и летом она прошла через четвертую волну Дельта-штамма, уже обретя в ходе вакцинации коллективный иммунитет. Более 1,3 млн израильтян переболели коронавирусом.