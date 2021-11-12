Как жить дольше: три самых здоровых овоща, снижающие риск сердечных заболеваний и рака

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, нужно внимательно следить за свой диетой и заниматься спортом. Овощи – то, что обязательно должно входить в ежедневный рацион.Однако какие из них лучше всего влияют на продолжительность жизни?Ферментированные овощиВсе больше исследований утверждают, что микробиом – ключевой фактор долголетия и здорового старения. С его формированием и поддержанием и помогают ферментированные овощи.СвеклаДобавление свеклы в свой рацион имеет сразу несколько положительных эффектов. Она помогает снижать вес и предотвращать хронические заболевания. Были также некоторые доказательства ее эффективности в снижении риска рака.Свекла отличается хорошим составом. Это отличный источник клетчатки, витамина С, магния и фолиевой кислоты.ЗеленьТакие овощи, как брокколи и капуста, богаты питательными веществами и помогают защититься от болезней сердца и рака.Зеленые овощи богаты уникальными соединениями, называемыми глюкозинолатами, которые распадаются с образованием противораковых соединений, а также содержат борющиеся с раком флавоноиды и каротиноиды.Листовые зеленые овощи богаты бета-каротином и, по данным многочисленных исследований, оказывают наибольшее влияние на здоровье.