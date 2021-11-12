Зафиксировано первое заражение коронавирусом собаки в Англии

На территории Великобритании зарегистрирована первая официальная передача COVID-19 от человека к домашней собаке. У животного проявились только умеренные симптомы, а диагноз поставили методом ПЦР-теста.Британское правительство сегодня подтвердило первый случай заболевания коронавирусом домашней собаки. Утверждается, что инфекция была выявлена и диагностирована в лаборатории 3 ноября. Исследователи полагают, что собака заразилась этим вирусом от своего хозяина, у которого положительный тест на COVID-19 был установлен за несколько дней до этого. Теперь оба восстанавливаются дома.Ковид выявили у собаки, когда она получала стандартную помощь у ветеринара по поводу проблем со здоровьем, которые не уточняются. Главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс (Christine Middlemiss) подчёркивает, что случаи коронавируса у животных отмечаются крайне редко. И хотя это первый задокументированный факт заражения на территории страны, уже были некоторые сообщения о том, что домашние животные заболевают коронавирусом.Та же самое лаборатория определила ковид у кошки в прошлом году, но официально диагноз не подтверждался. А проведённое в Нидерландах исследование предполагает, что вирус может довольно легко передаваться от заражённых владельцев кошкам и собакам. Теоретически возможен и обратный путь движения этого вируса.