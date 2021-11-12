Тревожные симптомы поражения органов дыхания
Несмотря на нарастающие масштабы пандемии коронавирусной инфекции, другие заболевания дыхательных путей также никуда не исчезли, хотя несколько остались в стороне. Поэтому подробнее разберем какие симптомы органов дыхания должны вызывать беспокойство.
Заболевания органов дыхания включают в себя масштабную группу заболеваний, среди которых воспалительные процессы слизистой носа, поражения гортани и бронхов, туберкулез, пневмонии, муковисцидоз и многие другие. И все они имеют серьезные осложнения, а при несвоевременном лечении могут в определенных случаях представлять опасность для жизни.
По статистическим данным проблема в виде респираторных поражений не теряет обороты, а наоборот их набирает, что прежде всего связано с количеством случаев заболеваний COVID-19. Кроме того, конкуренцию коронавирусу составляет сезон гриппа и ОРВИ, туберкулез, большинство случаев которого даже не диагностируется. Отдельное внимание уделяется сезонным аллергиям и распространенности бронхиальной астмы.
Каковы причины развития?
Наследственный фактор, врожденные аномалии.
Бактериальные й вирусные инфекции.
Повышенная реакция организма к аллергенам.
Аутоиммунные нарушения (дисбаланс иммунной системы).
Провоцирующими факторами, повышающими риски развития заболеваний органов дыхания являются неудовлетворительная экологическая среда, курение, частое переохлаждение, наличие в анамнезе сопутствующих патологий и инфекционных очагов.
Какие симптомы характерны при поражении органов дыхания?
Конечно, каждое патологическое состояние имеет характерные специфические признаки. Однако в большинстве случаев их объединяет появление следующих симптомов:
кашель (влажный или сухой);
общая слабость, боли в мышцах;
насморк и чихание;
одышка;
чрезмерное потоотделение, особенно в ночное время;
повышенная температура тела или длительно повышенные субфебрильные показатели;
выделение крови с мокротой.
Осложненное течение заболеваний органов дыхания в большинстве случаев сопровождается дыхательной недостаточностью. Это состояние, требующее оказания экстренной медицинской помощи.
Диагностика и методы лечения
Золотым стандартом в диагностировании поражений со стороны органов дыхания являются следующие методы обследования:
рентгенография, КТ: дают возможность визуализационно оценить течение патологического процесса, прежде всего оценив структурные изменения органов дыхания;
фибробронхоскопия: метод позволяет с помощью эндоскопа оценить состояние гортани, трахеи и бронхов, и при необходимости провести биопсию для последующего гистологического исследования;
пикфлуометрия: дает возможность установить функцию дыхания;
пульсоксиметрия: это, наверное, наиболее частый медицинский прибор, который сейчас покупается украинцами. Его назначение получило огласку в связи с развитием COVID-19. Ведь пульсоксиметр позволяет установить уровень насыщения крови кислородом (сатурацию). Именно этот прибор врачи советуют приобрести для контроля дыхательной функции в условиях пандемии. Ведь когда сатурация снижается, нанося при этом поражение организму, больной еще даже может не ощущать данные симптомы.
Соответственно и методы лечения заболеваний органов дыхания индивидуальны. К общим препаратам для лечения органов дыхательной системы относятся антибактериальные или противовирусные; противовоспалительные; муколитики; антигистаминные; бронхолитики.
Главное помните об опасности самолечения. При появлении тревожных симптомов обратитесь за консультацией к своему семейному врачу, который на основе проведённых методов обследования назначит необходимое лечение или перенаправит вас к специалисту узкого профиля для дальнейшей терапии.
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