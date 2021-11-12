Тревожные симптомы поражения органов дыхания

Конкуренцию коронавирусу составляет сезон гриппа и ОРВИ, туберкулез, большинство случаев которого даже не диагностируется.Несмотря на нарастающие масштабы пандемии коронавирусной инфекции, другие заболевания дыхательных путей также никуда не исчезли, хотя несколько остались в стороне. Поэтому подробнее разберем какие симптомы органов дыхания должны вызывать беспокойство.Заболевания органов дыхания включают в себя масштабную группу заболеваний, среди которых воспалительные процессы слизистой носа, поражения гортани и бронхов, туберкулез, пневмонии, муковисцидоз и многие другие. И все они имеют серьезные осложнения, а при несвоевременном лечении могут в определенных случаях представлять опасность для жизни.По статистическим данным проблема в виде респираторных поражений не теряет обороты, а наоборот их набирает, что прежде всего связано с количеством случаев заболеваний COVID-19. Кроме того, конкуренцию коронавирусу составляет сезон гриппа и ОРВИ, туберкулез, большинство случаев которого даже не диагностируется. Отдельное внимание уделяется сезонным аллергиям и распространенности бронхиальной астмы.Каковы причины развития?Наследственный фактор, врожденные аномалии.Бактериальные й вирусные инфекции.Повышенная реакция организма к аллергенам.Аутоиммунные нарушения (дисбаланс иммунной системы).Провоцирующими факторами, повышающими риски развития заболеваний органов дыхания являются неудовлетворительная экологическая среда, курение, частое переохлаждение, наличие в анамнезе сопутствующих патологий и инфекционных очагов.Какие симптомы характерны при поражении органов дыхания?Конечно, каждое патологическое состояние имеет характерные специфические признаки. Однако в большинстве случаев их объединяет появление следующих симптомов:кашель (влажный или сухой);общая слабость, боли в мышцах;насморк и чихание;одышка;чрезмерное потоотделение, особенно в ночное время;повышенная температура тела или длительно повышенные субфебрильные показатели;выделение крови с мокротой.Осложненное течение заболеваний органов дыхания в большинстве случаев сопровождается дыхательной недостаточностью. Это состояние, требующее оказания экстренной медицинской помощи.Диагностика и методы леченияЗолотым стандартом в диагностировании поражений со стороны органов дыхания являются следующие методы обследования:рентгенография, КТ: дают возможность визуализационно оценить течение патологического процесса, прежде всего оценив структурные изменения органов дыхания;фибробронхоскопия: метод позволяет с помощью эндоскопа оценить состояние гортани, трахеи и бронхов, и при необходимости провести биопсию для последующего гистологического исследования;пикфлуометрия: дает возможность установить функцию дыхания;пульсоксиметрия: это, наверное, наиболее частый медицинский прибор, который сейчас покупается украинцами. Его назначение получило огласку в связи с развитием COVID-19. Ведь пульсоксиметр позволяет установить уровень насыщения крови кислородом (сатурацию). Именно этот прибор врачи советуют приобрести для контроля дыхательной функции в условиях пандемии. Ведь когда сатурация снижается, нанося при этом поражение организму, больной еще даже может не ощущать данные симптомы.Соответственно и методы лечения заболеваний органов дыхания индивидуальны. К общим препаратам для лечения органов дыхательной системы относятся антибактериальные или противовирусные; противовоспалительные; муколитики; антигистаминные; бронхолитики.Главное помните об опасности самолечения. При появлении тревожных симптомов обратитесь за консультацией к своему семейному врачу, который на основе проведённых методов обследования назначит необходимое лечение или перенаправит вас к специалисту узкого профиля для дальнейшей терапии.