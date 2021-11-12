Пяточная шпора. Причины, лечение

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Тот, кто столкнулся с болью в стопе из-за пяточной шпоры, знает, как важно быстро и эффективно избавиться от недуга. Пяточная шпора может стать причиной потери трудоспособности, а в тяжелом случае - инвалидности.При лечении этого недуга следует не только добиваться устранения болезненности, но и обязательно устранить причину заболевания. Если причину возникновения пяточной шпоры не убрать, болезнь вернется через какое-то время.В медицине такую проблему называют плантарный фасциит, народное название – пяточная шпора.Фасция натянута подобно тетиве лука, она поддерживает продольный свод стопы, регулирует нагрузку на ногу во время ходьбы, защищает подвижные кости и суставы стопы от повреждений и травм. На пяточную зону приходится половина веса человека.Из-за чрезмерных нагрузок на эту область могут возникнуть микротравмы фасции в месте её соединения с пяточной костью. С возрастом различные микроповреждения заживают хуже и дольше, поэтому организм запускает воспалительный асептический процесс. Результат - отёк и боль.Первоначально боль возникает из-за воспалительной реакции в мягких тканях стопы и процесса разрушения подошвенной фасции. В этот период шпоры (костного нароста) еще может не быть. В клетках плантарной фасции много кальция. Когда клетки гибнут в области пяточного бугра (в месте наибольшей нагрузки), кальций откладывается там и происходит окостенение воспаленной области, то есть постепенно формируется костное образование, напоминающее шпору.У некоторых людей формируется обширная пяточная шпора, не вызывающая никаких болезненных ощущений, а у других вызывает сильную боль.Симптомы пяточной шпоры:• боль, возникающая на подошвенной поверхности или задней поверхности кости. Боль может отдавать в мышцы голени или пальцы ног. Симптомы увеличиваются при длительной ходьбе, стоянии, к вечеру.Нередко начало лечения затягивают, списывая болезненные ощущения на усталость ног. Но со временем боль в подошве не проходит, а наоборот усиливается после отдыха, в начале движения. Боль в пятке возникает при вставании после отдыха, утром.Болезненность пятки может возникнуть неожиданно или постепенно нарастать. Если болезнь перейдет в хроническую форму, нормально ходить станет проблематично. Человек старается не опираться на пятку - ходит на цыпочках или опирается только на наружную часть стопы.Боль, возникающая при подошвенном фасциите - защитная реакция организма. Организм просит хозяина поберечь поврежденные ткани, дать время для размножения новых клеток в месте омертвения клеток.Введение обезболивающих средств, применение лучевой терапии блокируют нервные окончания. Наступает облегчение, но не излечение. Продолжается дальнейшее разрушение фасции, заболевание прогрессирует. Симптомы вернутся, как только закончится действие лекарственных препаратов или лучевой терапии.Для лечения пяточной шпоры применяют гормональные противовоспалительные препараты. В результате организм прекращает очистку тканей в области пятки. Воспалительный процесс спадает, но скопление омертвевших клеток, из которых вырастает пяточная шпора, остается. Воспалительный процесс начнется, как только закончится действие препарата. Введение гормональных препаратов может стать причиной омертвения пяточной кости.В первую очередь следует помочь организму очистить ткани пятки, чтобы остановить образование шпоры. Важно добиться усиления микроциркуляции в тканях, увеличения кровотока и лимфотока, снижения нагрузки на плантарную фасцию.При ходьбе, беге, прыжках постоянно происходит ударная нагрузка на плантарную фасцию. Степень нагрузки зависит от слаженной работы опорно-двигательного аппарата, правильной походки, обуви.Пяточная шпора часто возникает у женщин, так как они нередко в угоду красоте носят тесную, на каблуках, неудобную обувь.Нагрузка на стопу увеличивается из-за ухудшения системы нейромышечной амортизации, ухудшения правильной бережной походки. Нейромышечная амортизация нарушается из-за недостаточного питания клеток. Малоподвижный образ жизни и чрезмерные спортивные нагрузки очень неблагоприятно влияют на мышцы.На работоспособности всех мышц отражается состояние крови. Если почки не справляются с фильтрацией крови из-за сильного ее «загрязнения», мышцы тут же реагируют.Остеохондроз, грыжи дисков позвоночника приводят к нарушению кровообращения, отеку тканей, защемлению спинного мозга. При этом замедляется прохождение нервного импульса, что ведет к снижению нейромышечной амортизации.Мышцы ослабевают, не обеспечивают должной амортизации при движении, происходят повреждения плантарной фасции и позвоночника. Человек прихрамывает, ходит на цыпочках разрушающая нагрузка на позвоночник возрастает.Лечение пяточной шпоры:• снижение нагрузки на пятку (подбор правильной обуви, ортопедические стельки, подпяточники, лечебная гимнастика);• усиление кровотока и лимфотока;• улучшение работы мышцВанночки с солью и йодомПроцедура снимает воспалительные проявления, стимулирует кровоток, повышает эластичность плантарной фасции, уменьшает болезненность во время ходьбы. Ванночки делают вечером, перед сном в течение 15 дней.В теплой воде (3 л) развести 2 ст. ложки морской соли и 10 капель йода. Держать стопы в таком растворе 15 минут. Если вода остывает, подливать теплую. Вытереть стопы насухо, нанести ватной палочкой йодную сетку на пятки, надеть хлопчатобумажные носки.