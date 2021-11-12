Названы симптомы коронавируса, указывающие на тяжелое течение болезни
Сейчас ориентироваться на течение COVID-19 довольно сложно, ведь коронавирус может действовать непредсказуемо. Об этом рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.
«Если пациент имеет высокую температуру постоянно, она плохо сбивается в течение 5-7 дней, то это почти гарантированно тяжелое течение. Есть псевдолегкое течение, когда пациент действительно не испытывает проблем с сатурацией, нет высокой температуры на 6-7 день, но это не гарантия того, что у пациента не начнется тяжелое течение через день-два. Это действительно такая запутанная ситуация, которую сам пациент, скорее всего, не поймет. Самочувствие – сейчас очень субъективное понятие«, – отметил врач.
Если по назначению врача, пациент будет лечиться дома, то больному необходимо следить за своей температурой, сатурацией (уровнем кислорода в крови), следить, не появилась ли одышка и какое общее состоянием организма.
«Если человек не может встать и дойти до кухни или туалета, это уже признак того, что что-то происходит не так», — подытожил Тарас Жиравецкий.
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