Как снять боль в грудной клетке и выровнять осанку: 5 йога-упражнений
Довольно часто мы испытываем боль в области грудной клетки, шее: в йоге существует много асан (упражнений), при выполнении которых грудная клетка раскрывается и расширяется. Такие упражнения помогут снять боль, убрать сутулость, расправить плечи и выровнять осанку – разобраться в комплексе таких упражнений помогла йога-тичер Виктория Лапко.
Кому полезен комплекс на раскрытие грудной клетки
Сидячий образ жизни, стрессы и масса накопившихся проблем приводят к тому, что мы становимся сутулыми, а наша грудная клетка – впалой. Также довольно часто мы испытываем боль в области грудной клетки. Причин таких болей может быть множество: от неудобной офисной мебели до серьезных нарушений осанки (сколиоз и т.д.).
Также часто боли в грудной клетке беспокоят мам, поскольку у них это вообще проблемная зона. Длительное ношение малышей на руках приводит к постоянному напряжению грудного отдела и шеи, отсюда – боли, напряжения в мышцах и т.д.
Зачем раскрывать грудной отдел, чем то поможет?
Серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом требуют обращения к профильным специалистам и лечения. В остальных случаях для поддержания здоровья вам поможет комплекс упражнений "Раскрытие грудного отдела". Этот комплекс справляется со следующими задачами:
снимает скованность между лопаток
выравнивает осанку
расслабляет грудную клетку.
Когда вы освоили технику, упражнения на раскрытие грудной клетки можно делать дома самостоятельно.
Пять упражнений на раскрытие грудной клетки
Сначала нужно сесть удобно, успокоить дыхание, можно с закрытыми глазами, затем через стороны – вверх сделать несколько движений руками вправо и влево.
Затем становимся, опираясь на колени и ладони, на выдохе – "выталкиваем" кобчик от себя, на вдохе – разворачиваем кобчик на себя. Создаем движение только в нижней части тела, там, где таз и поясница.
Делаем круговые вращения руками (по 5-6 вращений в каждую сторону), при движении – взгляд следует за рукой.
Затем – динамическая связка, через позу "стола", на выдохе – выход в асану "собака мордой вниз", стопы не обязательно полностью ставить на коврик, ноги – можно присогнуть в коленях.
Раскрытие грудного отдела в положении сидя – руками отталкиваемся от опоры, стараемся на вдохе "вытолкнуть" грудную клетку вперед и вверх. На выдохе – сгибаем руки в локтях, "проваливаемся" слегка вниз.
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