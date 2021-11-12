Медики подсказали, как распознать симптомы мигрени

Это поможет не только вовремя получить помощь, но и не спутать мигрень с инсультом и другими опасными состояниями.Обычно мигренью называют мучительную головную боль, которая длится часами. Но это не совсем верное определение. Заболевание относится к неврологическим расстройствам, и раскалывающаяся голова далеко не единственный симптом.Как понять, что у вас мигреньУ неё выделяют семь характерных признаков. Не обязательно будут присутствовать все. Однако если у человека есть хотя бы 2–3 симптома, с высокой вероятностью у него будет именно мигрень. В этом случае, чтобы смягчить новые приступы и научиться справляться с болью, потребуется помощь специалиста.1. Голова болит только с одной стороныСлово мигрень восходит к греческому hemicrania — «головная боль, охватывающая половину головы». И действительно: при этом состоянии сильная пульсирующая боль чаще всего проявляется лишь с одной стороны.Только в редких случаях мигрень охватывает голову целиком. Также болезненные ощущения могут возникать в лице и шее.2. О приближающемся приступе боли вы узнаёте за 1–2 дняЭтот период медики называют продромальным периодом (от греч. prodromos — «бегущий впереди»).Предвестниками приближающейся мигрени бывают:резкое повышение аппетита;запор;учащённое мочеиспускание;задержка жидкости;частое зевание;перепады настроения, от плаксивости и тоски до эйфории;странные ощущения в шее, она как будто становится неповоротливой.3. Прямо перед или во время приступа возникают странные ощущенияПримерно каждый третий человек, страдающий мигренью, сталкивается с необычными физическими последствиями — так называемой аурой.Чаще всего она даёт знать о себе нарушениями зрения. Так, человек видит вспышки света, яркие мигающие точки, искры, зигзагообразные узоры. Но возможны и другие симптомы:онемение или покалывание, это ощущение обычно начинается с пальцев одной руки, а затем постепенно поднимается и может затронуть лицо, губы, язык;головокружение, проблемы с равновесием;звон в ушах;несколько затруднённая речь, может казаться, будто заплетается язык.В редких случаях перед началом мигрени человек может даже терять сознание.Такие ощущения обычно сохраняются от 5 минут до часа. Некоторым людям везёт, и за отчётливой аурой следует не мигрень, а лишь лёгкая головная боль, или неприятные ощущения проходят вовсе без следа. В таком случае врачи говорят о «тихой» (она же — ацефалгическая) мигрени.4. Головная боль длится как минимум несколько часовЕсли мигрень не лечить, то приступы обычно продолжаются от 4 часов до трёх суток.5. Повышается чувствительность к внешним раздражителямЯркий свет, громкий звук, резкие ароматы цветов, духов и пищи усиливают боль при мигрени. Поэтому в таком состоянии человек старается спрятаться в тихую и тёмную комнату, чтобы избавиться от внешних раздражителей.6. Боль сопровождается тошнотой или даже рвотойПри мигрени нередко возникает чувство, которое обозначают словом «мутит». Резкие запахи или яркий свет могут вызывать тошноту и рвоту.7. После долгой головной боли наступает «похмелье»Это так называемая постдромальная фаза. После завершения приступа человек чувствует опустошённость, слабость, потерю концентрации. Часто всё это сопровождается депрессивными симптомами, хотя у некоторых людей возникает и эйфория.«Похмелье» обычно продолжается день или два, но иногда может длиться до недели.Когда сильная головная боль не связана с мигреньюОстрая непроходящая головная боль может бытьпризнаком инсульта, кровоизлияния в мозг или воспаления тканей мозга. Срочно звоните 103 или 112, если есть хоть один из перечисленных симптомов:Резкая, сильная головная боль, похожая на удар грома.Боль сопровождается температурой выше 38 °С, неподвижностью мышц шеи, двоением в глазах, спутанностью сознания, судорогами.Появились онемение, резкая слабость или паралич одной или двух рук или с одной стороны лица.Речь вдруг стала невнятной или сильно искажённой.Мучительная головная боль не только не ослабевает спустя 10–20 минут, но ещё и становится сильнее при каждом резком движении, кашле или просто напряжении мышц.Резкая головная боль возникла после недавней травмы головы.Ещё один настораживающий признак — если вы старше 50 лет и сильная головная боль появилась у вас впервые. В таком случае звонить в скорую не обязательно (если, конечно, нет других угрожающих симптомов), но визит к терапевту откладывать нельзя. Это может­ быть признаком гигантоклеточного артериита — заболевания, поражающего артерии шеи и головы.