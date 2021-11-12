Врачи назвали бесполезные и вредные пищевые добавки и витамины

Среди популярных пищевых добавок и витаминов есть те, которые на самом деле бесполезные или даже вредные для организма.Об этом сообщили исследователи из Университета Западного Сиднея.В частности, одним из таких элементов врачи назвали цинк, по сообщению доцента кафедры комплементарной медицины Дженнифер Хантер. Пока нет нужного количества достоверных исследований, чтобы точно говорить что цинк является мощным антипростудным средством, как заявляют производители. Об этом пишет газета The Times.Кроме того, исследователи рассказали о популярном заблуждении в отношении использования рыбьего жира. Суточная доза для взрослого человека не должна превышать 1 г. А если употреблять его чрезмерно, то повышается риск нарушения сердечного ритма. У некоторых может развиться сердечная недостаточность.Ученые также поставили под сомнение пользу витаминов C и D. Витамин С "распиарили" практически рекламной кампанией, а витамин D содержится во многих продуктах и солнечном свете, так что, при обычных условиях жизни, прием добавок не нужен.