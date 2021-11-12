Ученые пояснили механизм развития деменции у алкозависимых людей

Злоупотребление крепкими спиртными напитками может привести к серьезному повреждению мозга.Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на британскую благотворительную организацию «Общество Альцгеймера», занимающуюся исследованиями деменции.По словам экспертов, алкоголь повышает риск токсикоза нервных клеток, их отмирания и сокращения тканей мозга. Кроме того, спиртное мешает организму усваивать витамин B1, который необходим для нормальной работы нервной системы.По данным специалистов, у каждого десятого человека с диагнозом деменция есть та или иная форма повреждения мозга, вызванного злоупотреблением алкоголем.«Если у больного проявляются первые признаки легкого когнитивного расстройства, но он продолжает злоупотреблять, то может развиться синдром Вернике – Корсакова», – уточнили врачи.Это заболевание объединяет два нарушения: острое спутанное сознание и вид долгосрочной амнезии. Человека в таком состоянии преследуют ложные воспоминания, в которых реальные или видоизмененные факты переносятся в другое время и могут сочетаться с абсолютно вымышленными событиями.Болезнь становится испытанием и для родственников больного, которым трудно понять и принять тот факт, что личность близкого человека разрушается.Кроме того, регулярное употребление спиртных напитков ведет также к повреждению кровеносных сосудов головного мозга, из-за чего повышается артериальное давление и возрастает риск развития инсульта.При появлении первых признаков повреждений, связанных с алкоголем, эксперты советуют полностью отказаться от спиртных напитков и начать делать инъекции витамина B1. Также рекомендуется включать в рацион продукты, богатые этим соединением: семена подсолнечника, чечевицу, фасоль, рыбу, зеленый горошек.