Что такое лонг-ковид, кто в группе риска и можно ли его вылечить?
Авторы международного клинического исследования, проведенного в Университетском колледже Лондона, изучили случаи 3762 человек из 56 стран, переболевших коронавирусом. В итоге было выявлено 203 симптома заболевания, которые продолжались у пациентов уже после окончания острой фазы болезни, при этом 66 симптомов пациенты чувствовали более семи месяцев после заражения. Именно это состояние – когда организм человека вроде бы уже справился с вирусом, но при этом тяжелые симптомы, влияющие на качество жизни сохраняются – и назвали «длинным ковидом» или лонг-ковидом.
Это серьёзно?
К сожалению, да. В исследовании отмечается, что 45% пациентов, у которых были выявлены симптомы лонг-ковида, в итоге были вынуждены просить о сокращении рабочих часов, а 22% и вовсе не смогли восстановиться достаточно, чтобы продолжать работать и были вынуждены уволиться.
Какие ещё симптомы у «лонг-ковида»?
На сегодняшний день выделяют больше шестидесяти симптомов длинного, или хронического ковида. Наиболее распространенные из них:
Постоянное чувство усталости;
Проблемы с дыханием разной тяжести (от невозможности сделать глубокий вдох до приступов удушья);
Тяжелое нарушение концентрации внимания, невозможность сосредоточиться не только на рабочих задачах, но и на повседневных делах;
Невозможность сохранять физическую активность (например, некоторые пациенты сообщают о том, что даже пройти 100 метров для них – почти непосильная задача);
Нарушения сна, устойчивая бессонница;
Сильные и продолжительные головные боли;
Тревожность, панические атаки;
Сильные головокружения, вплоть до невозможности сохранять равновесие;
Приступы учащенного сердцебиения;
«Блуждающая» лихорадка – температура то поднимается выше нормы, то опускается ниже безопасных значений;
Высыпания на коже, которые то появляются, то исчезают.
Мы перечислили только небольшую часть симптомов, к сожалению, едва ли не каждый пациент с постковидом может добавить что-то свое к этому списку.
Кто в зоне риска?
К сожалению, кто угодно: постковид возникает и у пожилых, и у совсем молодых пациентов, более того, зафиксированы случаи, когда симптомы хронического коронавируса обнаруживались у людей, которые сам коронавирус перенесли бессимптомно.
Пока нет полномасштабных исследований хронического ковида, но врачи предполагают, что в той или иной степени с ним могут столкнуться большинство людей, перенесших коронавирус – в том числе и в легкой и даже бессимптомной форме.
Есть и хорошая новость: большинство врачей убеждены, что большинство тех, кто столкнулся с хроническим ковидом, в итоге сможет вернуться к привычной жизни, но вот как много времени на это потребуется, увы, пока неизвестно.
Как лечить хронический коронавирус?
Увы, пока только так же, как и сам ковид – симптоматически. Еще одна рекомендация – по возможности избегать серьезных нагрузок, а также обязательно пройти программу реабилитации. Лучше всего, конечно же, сделать это в специализированном центре или санатории, но в крайнем случае можно и дома. Также важно обязательно обращаться к врачу при любых изменениях в самочувствии, избегать после болезни серьезных физических нагрузок (даже если вам кажется, что вы полностью восстановились), стараться уменьшить стресс, практиковать расслабляющие занятия.
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