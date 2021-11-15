Что такое лонг-ковид, кто в группе риска и можно ли его вылечить?

Состояние, при котором организм человека, перенесшего коронавирус, хоть и продолжает вырабатывать антитела к болезни, тем не менее, не обеспечивает надежной защиты от ковида, называют лонг-ковидом — длинным, или хроническим коронавирусом. Что мы знаем об этом заболевании?Авторы международного клинического исследования, проведенного в Университетском колледже Лондона, изучили случаи 3762 человек из 56 стран, переболевших коронавирусом. В итоге было выявлено 203 симптома заболевания, которые продолжались у пациентов уже после окончания острой фазы болезни, при этом 66 симптомов пациенты чувствовали более семи месяцев после заражения. Именно это состояние – когда организм человека вроде бы уже справился с вирусом, но при этом тяжелые симптомы, влияющие на качество жизни сохраняются – и назвали «длинным ковидом» или лонг-ковидом.Это серьёзно?К сожалению, да. В исследовании отмечается, что 45% пациентов, у которых были выявлены симптомы лонг-ковида, в итоге были вынуждены просить о сокращении рабочих часов, а 22% и вовсе не смогли восстановиться достаточно, чтобы продолжать работать и были вынуждены уволиться.Какие ещё симптомы у «лонг-ковида»?На сегодняшний день выделяют больше шестидесяти симптомов длинного, или хронического ковида. Наиболее распространенные из них:Постоянное чувство усталости;Проблемы с дыханием разной тяжести (от невозможности сделать глубокий вдох до приступов удушья);Тяжелое нарушение концентрации внимания, невозможность сосредоточиться не только на рабочих задачах, но и на повседневных делах;Невозможность сохранять физическую активность (например, некоторые пациенты сообщают о том, что даже пройти 100 метров для них – почти непосильная задача);Нарушения сна, устойчивая бессонница;Сильные и продолжительные головные боли;Тревожность, панические атаки;Сильные головокружения, вплоть до невозможности сохранять равновесие;Приступы учащенного сердцебиения;«Блуждающая» лихорадка – температура то поднимается выше нормы, то опускается ниже безопасных значений;Высыпания на коже, которые то появляются, то исчезают.Мы перечислили только небольшую часть симптомов, к сожалению, едва ли не каждый пациент с постковидом может добавить что-то свое к этому списку.Кто в зоне риска?К сожалению, кто угодно: постковид возникает и у пожилых, и у совсем молодых пациентов, более того, зафиксированы случаи, когда симптомы хронического коронавируса обнаруживались у людей, которые сам коронавирус перенесли бессимптомно.Пока нет полномасштабных исследований хронического ковида, но врачи предполагают, что в той или иной степени с ним могут столкнуться большинство людей, перенесших коронавирус – в том числе и в легкой и даже бессимптомной форме.Есть и хорошая новость: большинство врачей убеждены, что большинство тех, кто столкнулся с хроническим ковидом, в итоге сможет вернуться к привычной жизни, но вот как много времени на это потребуется, увы, пока неизвестно.Как лечить хронический коронавирус?Увы, пока только так же, как и сам ковид – симптоматически. Еще одна рекомендация – по возможности избегать серьезных нагрузок, а также обязательно пройти программу реабилитации. Лучше всего, конечно же, сделать это в специализированном центре или санатории, но в крайнем случае можно и дома. Также важно обязательно обращаться к врачу при любых изменениях в самочувствии, избегать после болезни серьезных физических нагрузок (даже если вам кажется, что вы полностью восстановились), стараться уменьшить стресс, практиковать расслабляющие занятия.