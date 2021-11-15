В средиземноморской диете обнаружили риск пестицидов

Исследование ученых из Университета Ньюкасла показало один из возможных минусов мега-популярной средиземноморской диеты. В ней содержится значительное количество пестицидов.Британские учёные попросили группу студентов употреблять западную диету на протяжении двух недель, а потом переключиться на средиземноморскую диету. Последняя содержит большое количество фруктов, овощей и злаков. Каждый участник этого эксперимента сдавал анализы мочи для оценки количества 4 распространённых пестицидов. Оказалось, что именно средиземноморская диета спровоцировала рост этих пестицидов на 20%, в целом. А в частности, уровень средств для борьбы с полевыми вредителями органафосфатами в организме вырос в пять (!) раз.Воздействие подобного рода химических веществ на организм человека связано с негативными процессами, потерей памяти и другими проблемами. Люди, которые употребляли органические продукты, не подвергавшиеся воздействию разного рода химикатов, сократили уровень пестицидов более чем на 90%, как показало исследование. Опасность средиземноморской диеты, связанная с пестицидами, проистекает напрямую из её содержания. В этот рацион включается огромное количество сельскохозяйственных продуктов.Выращивание всех этих продуктов тесно связано с применением сельскохозяйственной химии. Конечно, можно переключиться только на органические продукты, но стоимость такого питания увеличится в несколько раз, поскольку их выращивание - чрезвычайно затратный процесс.