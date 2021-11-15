Не реже двух раз в неделю: врачи назвали самую полезную рыбу

Омега-3 защищает от хронических заболеваний, увеличивая продолжительность жизни.Тем, кто хочет прожить дольше и дольше оставаться здоровым, врачи и диетологи напоминают о питании овощами и рыбой. Хотя растительные продукты являются источником питательных веществ, одно из них трудно получить из овощей. Речь идет о жирных кислотах омега-3. Эксперты из Американской кардиологической ассоциации советуют есть такую ??рыбу не реже двух раз в неделю, пишет WellandGood.Исследователи уже доказали, что омега-3 защищает, в частности, от хронических заболеваний, помогая увеличить продолжительность жизни. Известно, что всего этих кислот содержится в рыбе.Диетолог, доктор медицины Майя Феллер рассказала, что самыми полезными считаются лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и селедка. Врач отметила, что все они являются основой рациона питания в так называемых голубых зонах, где особенно много долгожителей."Причина, по которой омега-3 связаны с долголетием, заключается в том, что они задействованы в работе многих систем организма, включая мозг, центральную нервную систему и здоровье сердца", - пояснила диетолог.Кроме омега-3, такая рыба является источником белка и других питательных веществ, включая селен (способствует снижению риска сердечных заболеваний, возрастных когнитивных проблем и защищает организм от окислительного стресса), а также и витамин D (снижает риск рака).