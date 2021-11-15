Врач поделилась доступным способом затормозить старение у женщин

Эксперт констатирует, что женщины могут избежать быстрого старения, восполняя в организме запасы витамина Е.

В интервью врача диетолога Ольги Чунтоновой прозвучало мнение о том, что недостаточный уровень витамина Е в женском организме ассоциируется с возникновением симптомов, присущих старению. Например, в этом случае наблюдается слабость мышц, ухудшается зрение, могут нарушаться баланс тела и походка, ослабевает репродуктивная функция.

«Кожа теряет эластичность, волосы становятся тусклыми и начинают ломаться», – добавила медик.

Доступным способом затормозить старение у женщин за счет восполнения запасов столь важного витамина Чунтонова назвала потребление некоторых продуктов. В частности, его источником является подсолнечное масло (содержится витамин Е и во многих других растительных маслах).

Один из лучших «продуктов молодости» для женщин является брокколи – овощ отличается особенно высокой концентрацией витамина Е.

Другие его поставщики – подсолнечные семечки, курага, орехи, болгарский перец, пшеничные отруби.

Женщинам (и мужчинам тоже) нужно получать до 15 мг витамина Е в сутки.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Разное

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