Популярные лекарства от гипертонии снижают риск развития диабета 2 типа

По оценкам ВОЗ во всем мире от повышенного давления страдают 1,28 миллиарда человек, и только каждый пятый гипертоник контролирует свое заболевание. Крупнейший в истории метаанализ показал, что некоторые препараты не только стабилизируют давление, но и оказывают мощный профилактический эффект против диабета 2 типа.Ученые из Оксфордского и Бристольского университетов проанализировали данные 19 международных исследований с участием около 146 тысяч человек, в которых оценивались отдельные классы гипотензивных препаратов. Наблюдения за добровольцами велись не менее 5 лет. Ученые также воспользовались данными 22 исследований, где изучалась потенциальная связь пяти основных типов лекарств от давления с риском диабета.В целом, регулярный прием всех типов препаратов показал ожидаемый терапевтический эффект — в среднем у добровольцев систолическое (верхнее) давление снизилось на 5 мм рт. ст. Но главным открытием было то, что прием ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и блокаторов рецепторов ангиотензина (БРА) снижает относительный риск развития диабета 2 типа на 16%.У других типов препаратов от давления такого профилактического эффекта не оказалось. Ученые обнаружили также, что бета-блокаторы и тиазидные диуретики фактически повышают вероятность развития диабета, несмотря на то, что хорошо помогают предотвратить риск инфаркта и инсульта.«Препараты имеют качественно и количественно различные эффекты на диабет, вероятно, из-за их различных побочных эффектов», — отметили авторы метаанализа.По мнению ученых, эти результаты должны быть использованы для обновления руководств по лечению артериального давления и профилактике диабета. В частности, при выборе гипотензивных препаратов врачи должны учитывать риск развития диабета у пациента.