Польза и вред от употребления грецких орехов. Кому они противопоказаны?

Грецкий орех, польза и вред которого были изучены с давних времен, и по сей день остается достаточно популярным продуктом, хотя многие спорят о его ценности.О полезных свойствах грецкого ореха давно всем известно. Считается, что те, кто каждый день ест их, не будут страдать депрессией. Но помимо пользы, они могут представлять вред для здоровья человека.Какую пользу несут в себе грецкие орехиБлагодаря большому содержанию железа, грецкие орехи помогают справиться с малокровием и анемией. Йод и цинк, содержащиеся в них, улучшают состояние кожи, волос, ногтей и нормализуют работу щитовидной железы. Магний оказывает положительное воздействие на работу мочеполовой системы. Витамины С и Е способствуют замедлению процесса старения, а жирные кислоты повышают концентрацию внимания, улучшают память, восстанавливают силы, снижают уровень стресса и снимают нервное напряжение.Тем, у кого имеются проблемы с засыпанием, перед сном необходимо съедать горсть орехов. Особую пользу приносят они для мужчин, которым больше 50 лет. Орехи улучшают работу половой системы и усиливают потенцию.Их рекомендуют употреблять тем, кто перенес какой-то недуг. Также они способствуют снижению холестерина в крови и укрепляют кровеносные сосуды. При помощи орехов можно вылечить астму, туберкулез и бронхит.Вред грецких ореховНевзирая на всю пользу, которую приносят орехи, они могут еще и вредить. Это сильный аллерген, поэтому вводить в рацион питания их нужно постепенно, а параллельно с этим следить за реакцией организма.Осторожными нужно быть тем, у кого есть проблемы с ЖКТ. Из-за высокого содержания жиров орехи оказывают большую нагрузку на печень и поджелудочную железу.В грецких орехах содержится много калорий, поэтому чрезмерное их употребление может привести к увеличению веса. У некоторых людей возможно возникновение диареи. В некоторых случаях они могут вызывать пищевую аллергию.Регулярное употребление орехов способно привести к нарушению микрофлоры кишечника. Превышение ежедневной нормы может вызвать цефалгию, сыпь и расстройство желудка.Людям, у которых псориаз, экзема, дерматит и плохая свертываемость крови, необходимо с осторожностью есть орехи.Как выбирать и употреблять грецкие орехиОрехи необходимо есть в сентябре — октябре. В это время они свежие и лучше усваиваются. Со временем они начинают терять полезные вещества. Прежде чем покупать орехи, необходимо обратить внимание на их скорлупу, которая должна иметь равномерную светлую окраску.Готовые ядра нежелательно покупать, потому что их могут подвергать химической обработке. Хранить орехи следует в холщовом мешке, в нем они могут пролежать год. Очищенные не рекомендуется хранить больше месяца.Употреблять грецкие орехи нужно дозированно — 100 грамм в сутки. Лучше всего есть ядра в сыром виде, так в них сохранится больше полезных веществ. Перед употреблением орехи желательно замачивать в воде. Так они лучше усвоятся и помогут снизить уровень плохого холестерина в организме.