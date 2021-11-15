Ученые назвали оптимальное для здоровья сердца время отхода ко сну

Исследований о необходимой продолжительности сна проведено довольно много, а вот данных о времени, когда лучше ложиться спать, пока довольно мало. Группа ученых из Великобритании провела расчеты, используя самые объективные данные.В исследовании, опубликованном в журнале Европейского общества кардиологов, использовались данные более 88 тысяч участников Британского биобанка. Ученые сосредоточились на информации о сердечно-сосудистых заболеваниях у добровольцев, а также времени, когда они обычно ложились спать, которое фиксировали специальные гаджеты на запястье (слиптрекер).Продолжительность наблюдений за участниками составила 5,7 лет, за этот период в когорте было зафиксировано 3172 случая сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам ученых, наименьших риск развития таких патологий был у людей, которые ложились не раньше 22:00 и не позже 23:00. Примечательно, что связь риска сердечно-сосудистых заболеванием и временем отхода ко сну была сильнее у женщин.Авторы исследования также сообщили, что более позднее время засыпания связано с повышенным риском застойной сердечной недостаточности. Самым «опасным» оказалось время после полуночи — чем позже человек ложится, тем выше у него риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.«Наши результаты также показали пользу сбора данных о времени сна с помощью специальных устройств с функциями акселерометрии, которые могут служить индикаторами сердечно-сосудистого риска», — сообщили ученые.По данным Национального фонда сна США (National Sleep Foundation), взрослому человеку необходимо спать не менее 7-9 часов в сутки. Ученые выяснили, что у людей, спавших в среднем по 7 часов в сутки, наблюдался наименьший уровень риска сердечных заболеваний. У тех, кто спал по 6 или по 8 часов, избыточный возраст сердца равнялся 4,5 годам, а у тех, кто спал в среднем 5 и менее часов – этот показатель равнялся 5,1 годам.