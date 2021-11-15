Эта простая диета защищает от старческого слабоумия

Противовоспалительная диета, богатая фруктами, овощами, чаем и кофе, сокращает вероятность развития деменции на треть. К такому выводу пришли ученые из Афинского национального университета имени Каподистрии.Греческие учёные убеждены, что употребление противовоспалительной диеты из фруктов, овощей, чая и кофе сокращает риск развития деменции на треть. Чашка чая, утренний кофе, фрукты и овощи, а также бобовые вроде фасоли и гороха содержат полезные для здоровья растительные компоненты. Они помогают бороться с возрастными воспалениями в организме, которые и увеличивают риск деменции.Авторы исследования оценили степень полезности диет более 1 000 пожилых людей, тщательно определив содержание в них противовоспалительных продуктов. За этими людьми наблюдали, в среднем, три года. Если в рационе человека содержалось максимальное количество противовоспалительных продуктов, или где-то примерно 20 порций фруктов, 19 порций овощей, четыре порции бобовых и 11 чашек кофе или чая в неделю, то его вероятность столкнуться со старческим слабоумием была на 35% ниже, по сравнению с теми, у кого был минимум данных продуктов. Авторы исследования полагают, что полученная информация является ещё одним подтверждением способности человека защищать свой мозг от опасной и неизлечимой болезни с помощью правильного питания.Напомним, что старческое слабоумие во всех своих проявлениях, включая болезнь Альцгеймера и сосудистую деменцию, является неизлечимым и неуклонно прогрессирующим заболеванием, лишающим человека памяти и способности ухаживать за собой. Нет лекарств, способных лечить деменцию или хотя бы остановить её. Вот почему так важно разобраться в её причинах и сделать всё для того, чтобы изначальный риск столкнуться с этим коварным недугом был уменьшен до предела.