Жизнь после прививки: что можно и нельзя тем, кто вакцинирован от коронавируса?

Путешествовать, встречаться с друзьями, посещать кафе и театры – разбираемся, насколько высок наш личный риск заболеть коронавирусом.Самое главное, что мы можем сделать сегодня для защиты своего личного здоровья, уменьшения своих рисков, а также для борьбы с пандемией коронавируса – это вакцинироваться. Мы уже подробно писали о доступных вакцинах, о том, как именно они влияют на наше здоровье. Разумеется, ни одна прививка не дает стопроцентной защиты от коронавирусной инфекции, риск заражения все равно остается. Но насколько он высок и какие активности может позволить себе человек после прививки? Попробуем разобраться.Вы привились: как оценить ваш личный риск заболеть коронавирусом?По разным оценкам, вакцины, доступные сегодня для наших сограждан, обеспечивают защиту от коронавируса на уровне 80-90%. Это, разумеется, значительно снижает риск, но не убирает его полностью. И об этом следует помнить, планируя любые активности.Кроме того, в организме привитого человека вирус все равно может находиться – пусть и в ослабленном состоянии, а также человек после вакцинации все еще может передавать коронавирус другим. По этом причине не стоит отказываться от ношения маски в общественных местах: помните, вы делаете это в первую очередь для защиты окружающих.Также стоит помнить, что люди, относящиеся к группам особенного риска (люди пожилого возраста, с хроническим заболеваниями, с ослабленным иммунитетом) даже после прививки остаются более уязвимыми для вируса COVID-19. По этой причине им стоит соблюдать особенную осторожность и по возможности избегать людных мест.Еще одно важное напоминание: чем чаще вы проводите время в общественных местах, чем более интенсивно общаетесь с другими людьми, тем выше опасность заболеть коронавирусом – даже несмотря на сделанную прививку. Вероятнее всего, течение болезни будет легким, а риск развития посткоронавирусных симптомов (так называемый «длинный ковид») для вас значительно ниже, чем для людей без прививки. Но он не равен нулю, а потому помните: всякий раз, выбирая ту или иную активность или мероприятие, вы подвергаете свое здоровье определенному риску.Посещение ресторана или кафеЕсли у вас сделаны прививки, если помещение достаточно просторное и в нем обеспечена достаточная вентиляция, вероятнее всего, ваш личный риск невелик. И если вы не контактируете напрямую с человеком, зараженным коронавирусом, скорее всего, вы не заболеете.Небольшие собрания в закрытом помещенииЭто безопасно в том случае, если все участники вакцинированы. Как уже упоминалось выше, вирус, попавший в организм привитого человека, быстро теряет подвижность, становится ослабленным. Но если у кого-то из участников мероприятия есть симптомы респираторного заболевания (кашель, чихание, насморк, боли в горле, слезотечение и высокая температура), лучше отказаться от участия в мероприятии. В конце концов, от других респираторных инфекций, а также от вируса гриппа прививка от коронавируса не защищает.Концерты или другие массовые мероприятия в закрытом помещенииДаже если вы вакцинированы, разумнее всего будет отказаться от посещения такого рода мероприятий. Количество участников слишком велико, вероятнее всего, среди зрителей будет достаточно людей, инфицированных вирусом, и велик риск того, что вирусная нагрузка окажется слишком большой для вашей защиты. Да, скорее всего, прививка поможет вам переболеть легко, но стоит ли подвергать свое здоровье испытанию?Концерты или мероприятия на открытом воздухеМассовые мероприятия под открытым небом, конечно, значительно безопаснее: за счет естественной циркуляции воздуха вирусная нагрузка значительно ослабевает, и ваш личный риск почти минимален – особенно если не забывать о социальной дистанции. Также мы рекомендуем носить маску во время разговоров – чтобы дополнительно защитить окружающих, ведь некоторые могут быть не привиты.АвиаперелетыМожно ли летать во время пандемии? Если вы вакцинированы от коронавируса, то да: в большинстве современных авиалайнеров система вентиляции и кондиционирования воздуха достаточно хороша, чтобы справляться с частицами вируса. Мы также рекомендуем использовать защитную маску в течение всего полета.Посещение театра или кинотеатраЕсли у вас нет проблем со здоровьем и сделана прививка, вероятнее всего, посещение этих заведений будет безопасным для вас – особенно если выбирать сеансы, на которых традиционно меньше зрителей, например, в дневное время. И, конечно, не забывать о защитной маске.