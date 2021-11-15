Употребление груш помогает предотвратить инсульт

Новое исследование подтвердило положительное воздействие плодов груши на состояние сердца и сосудов. Ученые доказали, что груши не просто укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и помогают предотвратить инсульт.Груши, как и другие продукты растительного происхождения, содержат в своем составе антиоксиданты, которые самым положительным образом воздействуют на сосуды. В грушах, по словам ученых, довольно много антиоксидантов, плюс, фрукт содержит клетчатку и пектин, которые способствуют правильной работе иммунной системы."В составе груш есть разные антиоксиданты — в частности, катехин, который еще можно обнаружить в яблоках и какао. Это вещество в целом полезно для сердечно-сосудистой системы, так как снижает вероятность образования тромбов. Если свести на нет риск образования тромбов, то можно значительно уменьшить риск смерти от проблем с сердцем и сосудами", — говорят исследователи.Подтвердить положительное воздействие груш на человеческий организм удалось по итогам масштабного долговременного исследования, которое продолжалось десять лет и объединило двадцать тысяч добровольцев среднего возраста. Исследование показало, что среди людей, которые регулярно употребляли груши, на пятьдесят два процента реже фиксировались инсульты.