Ученые из Швеции выяснили, что активные тренировки влияют на уровень стресса

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В научном журнале Journal of Affective Disorders опубликованы данные исследований, которые показали, что выполнение активных и пассивных физических упражнений лечит чувство тревоги, даже при хронических расстройствах.Исследователи из Гетеборгского университета (Швеция) провели эксперименты с больными депрессией и страдающими от чувства тревоги. Изначально применение физических упражнений при данных диагнозах носил положительный характер, но учеными не была составлена полная картина результатов исследований.Использование стандартных методик лечения депрессии в виде изменения когнитивного поведения и препаратами не дали положительных результатов, так как побочные действия от лекарств плохо отражались на выздоровление пациентов.Один из авторов исследования Мария Обер рассказывает о включении в лечение 12-тинедельную тренировку с чередованием активных и пассивных форм упражнений. Для эксперимента были приглашены 286 участников с синдромом тревоги. Их возраст составлял в среднем 39 лет и более 70% были женщины. Участники испытывали чувство тревоги более 10 лет. Для эксперимента они были разделены на группы.Одна группа участников должна была достичь высокую степень нагрузки с максимальным числом сердечных сокращений 75%, а другая группа – легкая нагрузка с максимальным числом сердечных сокращений 60%. Еще одна другая группа получала лишь рекомендации по физической нагрузке. Участники проходили 1-часовые физические нагрузки по 3 раза в неделю, под тщательным наблюдением врачей. Тренировки включали в себя нагрузки на различные участки тела и органов.В результате исследователи обнаружили, что у участников группы, которая получала только рекомендации, чувство тревоги мало сдвинулось с изначальной позиции. В группе, где нагрузка считалась легкой, улучшение увеличилось в 3,62 раза от начального уровня. А в группе, где нагрузка была высокой – в 4,88 раз.Таким образом, как отметил автор исследований Малин Хенрикссон, чем активнее и интенсивнее физическая нагрузка, тем больше шансов избавиться от тревоги.