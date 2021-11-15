Диетолог Анна Белоусова назвала супы, от которых не появятся лишние килограммы

Осенью, когда на улице пасмурно и организм требует жирной и горячей пищи, можно перейти на супы, чтобы сохранять массу тела в пределах нормы. Об этом корреспондентам Федерального агентства новостей рассказала Анна Белоусова, нутрициолог и диетолог.Белоусова рассказала, как приготовить идеальный суп, который не приведет к образованию лишних килограммов. В таком супе не должно быть целого ряда привычных для супов ингредиентов — в частности, картофеля, макаронных изделий, моркови и свеклы."Когда бульон из птицы, рыбы или мяса сварился, то можно поставить его на ночь на балкон, а утром снять с поверхности жидкости весь жир. В итоге у нас резко снизится калорийность бульона, что поможет сделать суп по-настоящему диетическим. Но в итоге все будет определяться ингредиентами, которые мы затем добавим в суп", — сказала Белоусова, добавив, что в суп можно добавить тыкву, которая с успехом заменит картофель, а также кабачки, которые заменят морковь."Есть разные корнеплоды и зелень, которые отлично подойдут для супа. Собственно, морковь и свеклу тоже можно добавить, но в самом конце варки, чтобы они не были переваренными. В таком случае гликемический индекс будет в норме. В супе будет присутствовать белок, который очень нужен нашему организму в осенний период, чтобы поддерживать эффективную работу иммунной системы", — заявила Белоусова.