Ученые назвали 8 признаков опасного храпа

Специалисты сообщили, что храп может сигнализировать об опасных проблемах со здоровьем и оказаться смертельно опасным для жизни человека. Специалисты перечислили ряд факторов, по которым удастся понять опасен храп или нет.1) Звук храпа. Если храп является громким, неприятным и заглушает разговоры, или слышен через закрытую дверь, тогда он может быть опасен. Некоторые описывают подобный храп, как звуки «умирающего медведя».2) Усталость. Обструктивное апноэ не дает получить полноценный отдых во время сна. Это приводит к хронической усталости и сонливости. Такая симптоматика свидетельствует о необходимости обратиться к врачу.3) Беспокойство окружающих. Зачастую именно близкие люди замечают неправильный и странный храп. Медики заявляют, что если вам сказали о том, что вы странно храпите, тогда вам следует обратиться за помощью к специалистам.4) Склонность к гипертонической болезни. Обструктивное апноэ является одним из факторов развития гипертонической болезни.5) Показатели индекса массы тела. Люди с повышенным индексом массы тела наиболее подвержены к развитию апноэ.6) Возраст. С возрастом все мышцы в теле человека ослабевают. Это означает, что люди в возрасте старше 50 лет относятся к группе риска по возникновению опасного храпа.7) Величина окружности шеи. Увеличенная окружность шеи может быть вызвана ожирением или генетическими особенностями. Эта особенность может быть важным показателем обструктивного апноэ.8) Пол. Мужчины чаще страдают от апноэ, чем женщины.