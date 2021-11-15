Из-за громкого шума в ушах может скапливаться жидкость
Исследователям удалось выяснить, что громкие звуки способны приводить к нарушениям слуховых нервных клеток во внутреннем ухе. Эти клетки отвечают за транспортировку акустической информации в мозг человека.
Помимо этого, данное отклонение характеризуется эндолимфатической гидропсией. Это явление развивается из-за накопления жидкости в полости внутреннего уха. Подобная симптоматика показала, что данные явления развиваются из-за определенного уровня шума, с которым люди сталкиваются ежедневно. Оказалось, что шум равный 95 децибелам не несет вреда, но уже при 100 децибелах происходят отклонения.
Выяснилось, что введение в пораженные уши гипертонического солевого раствора способно уменьшить скапливание жидкости и нарушения слуха.
Сообщается, что коронавирусная инфекция может негативно повлиять на слух человека. Вирус может проникать в ушную раковину и приводить к тяжелым нарушениям слуха. Также ранее мы сообщали, какие еще факторы могут привести к нарушениям слуха.
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