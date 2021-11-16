Жирное молоко в очередной раз объявили полезным

Несколько десятилетий нам внушали мысль о том, что для здоровья полезно только обезжиренное молоко. И вот теперь новые исследования предполагают, что полноценный жирный напиток из-под коровы тоже приносит немалую пользу и предотвращает разные болезни.Никто не будет спорить с тем, что сахар вреден для здоровья, но что насчёт жира? Долго нас просили не увлекаться молочными продуктами, включая собственно жирное молоко, сливочное масло и сыр. Утверждалось, что активное употребление молочки может привести к серьёзным проблемам, включая инфаркты и инсульты. И вот два недавних исследования предположили, что жирное молоко в реальности защищает нас от этих проблем, снижая риск развития гипертонии или диабета второго типа.Так всё-таки, кому же верить? Причина того, что жирные продукты из молока объявили вредными, заключается в содержании так называемого насыщенного жира. Наш организм нуждается в жире для энергии, и для поглощения жирорастворимых нутриентов, включая витамины A D и E. Но активное употребление насыщенного жира повышает уровень так называемого плохого холестерина, который закупоривает артерии. А это приводит к инфарктам и инсультам.Однако проведённое в 2018 году исследования с участием более 135 000 жителей 21 страны, которое осуществили учёные из канадского Университета Макмастера, показало снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, который активно налегали на молочные продукты, по сравнению с теми, кто этого не делал. Самый большой уровень защиты получали как раз употреблявшие максимум молочки. А в сентябре этого года было опубликовано другое исследование из Швеции, тоже показавшее, что чем больше жирных молочных продуктов ели люди, чем реже они сталкивались с инфарктами и инсультами, а также с диабетом.Вполне возможно, что позитивный эффект молочки объясняется сочетанием полезных нутриентов. В молоке содержатся белок и аминокислоты, необходимые организму для роста и восстановления, а также кальций и витамин B12. Он нужен для костей и здоровья крови. Наконец, в жирном молоке есть калий, фосфор и йод, необходимые для адекватного функционирования щитовидной железы и метаболизма. Все вместе эти нутриенты противостоят возможному вреду от насыщенных жиров и перевешивают его, создавая полезную нагрузку для организма.