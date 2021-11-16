Медики перечислили продукты, которые помогут улучшить ваш сон
Длинные бессонные ночи приводят к серьёзному физическому и психическому истощению. Если у вас периодически возникают проблемы со сном, не стоит сразу бежать в аптеку за снотворным. Достаточно просто немного изменить свой привычный рацион.
Если хотите улучшить качество и продолжительность своего ночного отдыха, эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты:
Бананы
Бананы содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы. Кроме того, данные фрукты богаты триптофаном – веществом, стимулирующим выработку серотонина и мелатонина. Серотонин — нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение и помогающий расслабиться.
Мелатонин, известный как "гормон сна", в свою очередь, ответственен за регуляцию сна и обладает антиоксидантными свойствами.
Миндаль
Этот орех также богат мелатонином. Доказано, что регулярное потребление миндаля улучшает качество сна. Кроме мелатонина продукт содержит магний, который также полезен для сна.
Молоко
Стакан теплого молока – это одно из самых известных средств для улучшения качества сна. Молоко содержит триптофан, кальций, витамин D и мелатонин. Все они способствуют более быстрому засыпанию и более глубокому сну. Триптофан, содержащийся в молоке, взаимодействует с определенными химическими веществами мозга, отвечающими за регулирование биологических часов.
Ромашковый чай
Ромашка – это одно из растительных средств для преодоления бессонницы. Она содержит флавоноид под названием апигенин. Он способствует улучшению качества сна и помогает расслабиться. При этом чай из ромашки не содержит кофеина, поэтому вы можете употреблять его перед тем, как идти в постель.
Мед
Сахар, содержащийся в меде, слегка поднимает уровень инсулина, что позволяет аминокислоте "триптофан", также содержащейся в этом сладком продукте, лучше проникать в мозг и способствовать хорошему сну. Не переусердствуйте! Ешьте не более одной ложки натурального меда перед сном, желательно на пустой желудок.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий