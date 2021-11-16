Медики перечислили продукты, которые помогут улучшить ваш сон

Достаточно просто немного изменить свой привычный рацион.Длинные бессонные ночи приводят к серьёзному физическому и психическому истощению. Если у вас периодически возникают проблемы со сном, не стоит сразу бежать в аптеку за снотворным. Достаточно просто немного изменить свой привычный рацион.Если хотите улучшить качество и продолжительность своего ночного отдыха, эксперты рекомендуют добавить в рацион следующие продукты:БананыБананы содержат калий и магний, которые естественным образом расслабляют мышцы. Кроме того, данные фрукты богаты триптофаном – веществом, стимулирующим выработку серотонина и мелатонина. Серотонин — нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение и помогающий расслабиться.Мелатонин, известный как "гормон сна", в свою очередь, ответственен за регуляцию сна и обладает антиоксидантными свойствами.МиндальЭтот орех также богат мелатонином. Доказано, что регулярное потребление миндаля улучшает качество сна. Кроме мелатонина продукт содержит магний, который также полезен для сна.МолокоСтакан теплого молока – это одно из самых известных средств для улучшения качества сна. Молоко содержит триптофан, кальций, витамин D и мелатонин. Все они способствуют более быстрому засыпанию и более глубокому сну. Триптофан, содержащийся в молоке, взаимодействует с определенными химическими веществами мозга, отвечающими за регулирование биологических часов.Ромашковый чайРомашка – это одно из растительных средств для преодоления бессонницы. Она содержит флавоноид под названием апигенин. Он способствует улучшению качества сна и помогает расслабиться. При этом чай из ромашки не содержит кофеина, поэтому вы можете употреблять его перед тем, как идти в постель.МедСахар, содержащийся в меде, слегка поднимает уровень инсулина, что позволяет аминокислоте "триптофан", также содержащейся в этом сладком продукте, лучше проникать в мозг и способствовать хорошему сну. Не переусердствуйте! Ешьте не более одной ложки натурального меда перед сном, желательно на пустой желудок.