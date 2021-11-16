Невролог Шубин посоветовал отказаться от сна на животе
По словам невролога Дмитрия Шубина, эксперта телепрограмм о здоровье на Первом канале, поза спящего на животе – «скверная».
«Мы спим либо на спине, либо на боку», - высказался врач, рассуждая о том, каким должно быть положение тела во время сна.
В то же время Дмитрий Шубин заметил, что спать в позе на боку следует, разместив между коленей подушку. Если человек привык спать на спине, ему нужно подкладывать подушку под спину, ее поясничный отдел.
«Здоровый сон зависит и от положения головы».
Шубин добавил, что плечи не должны оказываться на подушке, это важно.
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