Невролог Шубин посоветовал отказаться от сна на животе

Сон на животе может вредить здоровью, лучше отказаться от привычки спать в такой позе.По словам невролога Дмитрия Шубина, эксперта телепрограмм о здоровье на Первом канале, поза спящего на животе – «скверная».«Мы спим либо на спине, либо на боку», - высказался врач, рассуждая о том, каким должно быть положение тела во время сна.В то же время Дмитрий Шубин заметил, что спать в позе на боку следует, разместив между коленей подушку. Если человек привык спать на спине, ему нужно подкладывать подушку под спину, ее поясничный отдел.«Здоровый сон зависит и от положения головы».Шубин добавил, что плечи не должны оказываться на подушке, это важно.